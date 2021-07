Ajacied Sean Klaiber met mogelijke kruisbandblessure terug naar Nederland

Sean Klaiber tijdens de training van Ajax. De club is voor een tweede trainingsweek in Oostenrijk en bereidt zich voor op de afsluitende oefenwedstrijd tegen RB Leipzig. Beeld ANP

Gevreesd wordt voor een kruisbandblessure aan zijn linkerknie. Dat zou betekenen dat zijn seizoen wellicht nu al voorbij is. Klaiber wordt in Amsterdam nader onderzocht. Mohammed Kudus en Zakaria Labyad trainen in Oostenrijk apart van de groep. Zij hebben een enkelblessure. Zaterdag sluit Ajax het trainingskamp af met een oefenwedstrijd tegen RB Leipzig in Salzburg.