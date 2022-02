Ajacied Ryan Gravenberch hoopt te starten tegen Benfica: ‘Niemand wil op de bank zitten’

Ryan Gravenberch komt tegen FC Twente het veld in als vervanger van Davy Klaassen. Beeld ANP

‘Dat wil ik ook’, zei Ryan Gravenberch (19) toen hij Ajax drie jaar terug zag stunten in de knock-outfase van de Champions League. Nu is het zover, al moet hij op dit moment wel knokken voor de basisplaats.

In huize Gravenberch stond vorige week Paris Saint-Germain tegen Real Madrid op, toen senior zich tot zijn jongste zoon wendde. “Kijk dit podium dan. Hier wil je toch staan?” Junior antwoordde: “Ja, volgende week is het zover.”

Gravenberch heeft Ajax eerder zien schitteren in de knock-outfase van de Champions League. Drie jaar geleden zat hij tegen Real Madrid, Juventus en Tottenham Hotspur met zijn broer Elgin op de tribune in de Johan Cruijff Arena. “Ik kreeg altijd twee kaartjes van de club. Dan reden we er samen heen. Elke wedstrijd was mooi om te zien man. Echt genieten.”

Die wedstrijden, en voornamelijk de stunts op vreemde bodem, hebben Gravenberch naar eigen zeggen beïnvloed. “4-1 winnen in Madrid. Niemand had dat verwacht. Daardoor kwam bij mij, en veel andere Ajacieden, denk ik nog meer het besef: niks is onmogelijk.’’ Het nieuwe kroonjuweel van de club dacht hardop: ‘Dit wil ik ook.’

De jaren erna brak hij door. Gravenberch ging als een komeet. Vorig seizoen maakte de dynamische middenvelder de meeste minuten van alle Ajax-spelers. Dit seizoen beleefde hij een iets mindere periode, vond hij ook zelf. Zijn trainer niet. Te hoog verwachtingspatroon, stelde Erik ten Hag meermaals.

Positieve test

Gravenberch kwam sterk uit de winterstop, tegen Utrecht en PSV. Tot hij zich voor het duel met Heracles liet testen. “Ik voelde niks, dus ik dacht die is sowieso weer negatief. Ik schrok me rot toen bleek dat ik positief testte. Thuis werd ik helemaal gek. Ik wilde naar buiten. Het veld op. Als liefhebber wil je voetballen. Dat mag alleen niet, ondanks dat je je niet ziek voelt. Toen ben ik buiten maar veel gaan rennen.”

Voor zijn plek in het elftal vreesde Gravenberch niet. “Ik baalde vooral dat ik trainingen en wedstrijden ging missen.’’ Thuis zag hij Ajax schitteren tegen Heracles (3-0) en Vitesse (5-0, beker). Eenmaal terug nam hij plaats op de bank. ,,Dat was niet gek. Ik was er even uit en de boys hadden het goed gedaan,” blikt Gravenberch, die gretig inviel tegen FC Twente, terug. “Ik was hongerig. Je wilt laten zien dat je erin hoort. Niemand wil op de bank zitten. Ik ook niet.”

Dat deed Gravenberch de voorbije twaalf jaar incidenteel. “Sinds mijn zevende, toen ik hier bij de F1 kwam, heb ik eigenlijk altijd wel een basisplaats gehad. Dit heb ik eigenlijk nooit eerder in mijn carrière gehad. Vroeg of laat krijg je ermee te maken. Dan is het gewoon zaak om je terug te vechten. Zeker nu de Champions League weer begint. Daar kijk je van alles het meest naar uit.”

Na twee mislukte pogingen fietste Gravenberch voor de winterstop met Ajax foutloos door de poulefase. Zes duels, evenveel zeges, waaronder een memorabele thuis tegen Dortmund. “Het is niet alleen dat je met 4-0 wint, maar ook op een manier waar we met zijn allen trots op kunnen zijn. De dag erna dringt dat bij mij vooral door. Ik heb het daar met Jurriën Timber en Devyne Rensch ook over. Dit hebben we gewoon geflikt, zeggen we dan. Je krijgt daar een boost aan zelfvertrouwen van. Ook omdat je vertrouwen uit elkaars niveau haalt, denk ik. We pushen elkaar vooruit en omhoog.”

Benoemen

Het geheim? Dat blijft geheim, grapt Gravenberch. “We eisen veel van elkaar. Ook als dingen niet goed gaan, benoemen we die. Ik denk dat je dat ook terugziet in wedstrijden. Nu vinden we de achtste finale ook niet genoeg. We willen verder komen. Zo ver mogelijk. Die droom hebben we allemaal. Ik denk dat we nog gretiger zijn dan vorig seizoen.”

De nationale dubbel prolongeren en nog verder komen in de Champions League, heeft Gravenberch zich met Ajax voorgenomen. Het op en naast het veld worstelende Benfica lijkt voor dat laatste de ideale tegenstander in de achtste finale. “Er zijn geen zwakke ploegen in de achtste finale van de Champions League. Alles kan gebeuren nu. Benfica mogen we ook absoluut niet onderschatten.”

Prognoses als een finaleplek lacht Gravenberch weg. Manchester City, Bayern München, Liverpool en PSG kunnen ook machines zijn, stelt hij. “Het heeft geen zin om verder te kijken. Wedstrijd voor wedstrijd. Volgens mij deden ze dat drie jaar geleden ook. Dat werkt beter dan dat je al aan wedstrijden denkt die je nog niet hebt verdiend. Als we dat doen, kunnen er ook gekke dingen gebeuren. We hebben eerder laten zien dat alles mogelijk is.”

Basisklant of reserve, Gravenberch staat te trappelen voor de hervatting van de Europese koningsklasse. Meer nog dan in de poulefase. De voorbije weken dacht hij er – automatisch – vaak aan. “Als voetballer is dit het mooiste podium dat je met je club kunt bereiken. Nu kom je de allerbesten van de wereld tegen. Spelers voor wie ik jarenlang ging zitten. Dan hoorde je die hymne en wist je: Messi, Ronaldo of Neymar komen eraan. Nu sta je er zelf en is het nog mooier. Het toernooi heeft iets magisch en ik hoop dat we het met Ajax nog magischer kunnen maken.”

‘Weet niet of ik komende zomer al vertrek’ De kans om met Ajax een soortgelijke prachtcampagne mee te maken als in 2019, krijgt Ryan Gravenberch vanaf het tweeluik met Benfica voor de eerste en waarschijnlijk ook voor de laatste keer. Club en speler zijn al maanden tevergeefs in onderhandeling over contractverlenging. Een vertrek in de zomer lijkt dan ook in de maak, aangezien Ajax in dat geval nog een grote transfersom voor de tot 2023 vastliggende spelmaker kan verdienen. Gravenberch zelf kan en wil weinig kwijt over de status van de onderhandelingen, die door de gezondheidssituatie van zaakwaarnemer Mino Raiola ook zijn vertraagd. “Het ligt bij mijn zaakwaarnemer en mijn vader. Ik weet niet of ik komende zomer al vertrek. Wat ik wel weet, is dat ik niet vertrek als Ajax niets aan mij verdient. Ik heb hier de hele jeugd gespeeld. Ajax is altijd goed voor me geweest. Ik heb veel aan de club te danken. Dan kan ik het niet maken transfervrij weg te gaan. Dat zal ook niet gebeuren.”