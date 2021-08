Ajacied Rensch debuteert in eerste Oranjeselectie Van Gaal

Beeld ANP

Malacia en Rensch zaten ook al in een voorlopige selectie van 25 spelers. Steven Bergwijn en Denzel Dumfries zijn alsnog opgenomen in het keurkorps van Van Gaal. Zij zaten niet in de voorlopige selectie. Zij nemen de plaats in van Remko Pasveer en Donny van de Beek, die zijn afgevallen.

Van de EK-selectie van de vorige bondscoach Frank de Boer ontbreken Patrick van Aanholt, Joël Veltman, Owen Wijndal, Luuk de Jong en Quincy Promes.

Ook doelman Jasper Cillessen, die wel in de definitieve selectie zat maar het EK uiteindelijk niet haalde, zit niet bij de groep.

WK-kwalificatie

Nederland speelt in de WK-kwalificatie woensdag 1 september een uitwedstrijd tegen Noorwegen, gevolgd door thuisduels met Montenegro (zaterdag 4 september in Eindhoven) en Turkije (dinsdag 7 september in Amsterdam).

Oranje staat tweede in groep G, met 1 punt minder dan Turkije en evenveel punten als Noorwegen en Montenegro. Alleen de winnaars van de groepen plaatsen zich voor het WK. De nummers 2 krijgen een herkansing in de play-offs.

Het WK is van 21 november tot en met 18 december 2022 in Qatar.

Selectie Nederlands elftal Doel: Justin Bijlow (Feyenoord), Joël Drommel (PSV), Tim Krul (Norwich City). Defensie: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (Internaniozale), Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord), Devyne Rensch (Ajax), Jurriën Timber (Ajax) en Stefan de Vrij (Internazionale), Middenveld: Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Guus Til (Feyenoord) en Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain). Aanval: Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (Barcelona), Cody Gakpo (PSV), Donyell Malen (Borussia Dortmund) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg)