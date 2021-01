Ajacied Noussair Mazraoui over de klassieker: ‘Het wordt opnieuw een slagveld’

In deze januari vol topduels speelt Ajax zondag de klassieker tegen Feyenoord in de Johan Cruijff Arena. Noussair Mazraoui verwacht net als tegen PSV en FC Twente een fel gevecht. ‘Heerlijk, die grote wedstrijden.’

Met een dikke lip komt Noussair Mazraoui donderdagavond na de wedstrijd tegen FC Twente uit de kleedkamer gelopen. Overblijfsel van een botsing met Ramiz Zerrouki. Ze knalden met de koppen tegen elkaar. De rechtsback van Ajax heeft nog een beetje hoofdpijn. En wat blauwe plekken, krassen en bulten op zijn benen. Na de intense topper tegen PSV was ook de uitwedstrijd tegen FC Twente voor Ajax geen abc’tje. Het ging er soms hard aan toe in de Grolsch Veste. Mazraoui grijnst. Hij heeft ervan genoten.

Een half uurtje eerder zat Mazraoui nog op de rug van Klaas-Jan Huntelaar. De spits had Ajax in extremis aan de overwinning geholpen en rende, 37 jaar, als dolblije pupil over het veld, onderweg besprongen door Mazraoui. “Klaas is en blijft een grote baas. Ik heb geen woorden voor die man. Hij heeft het grootste respect in de kleedkamer. Hij gaat met jong en oud even makkelijk om, heeft een open mind en is altijd vrolijk. Maar als je serieus ­advies nodig hebt, kun je ook bij hem terecht. Een geweldige persoonlijkheid. En hij laat vanavond voor de zoveelste keer zien hoe belangrijk hij voor ons is.”

Genadeloos

Mazraoui kon zelf ook terugkijken op een goede wedstrijd in Enschede. Hij is gretig en scherp uit de korte winterstop gekomen. Het is opvallend dat de flankspelers van Ajax het allemaal op hun heupen hebben: linksback Nicolás ­Tagliafico heeft de vormdip van de eerste seizoenshelft ­afgeschud, rechtsbuiten Antony danst weer als een vlinder en steekt als een bij en linksbuiten Dusan Tadic trekt de regie als aanvalsleider steeds nadrukkelijker naar zich toe.

Dat kan niet los worden gezien van de komst van Sébastien Haller. De sterke centrumspits geeft het spel van Ajax een nieuwe impuls. De flankspelers kunnen wat sneller en directer het centrum van de aanval zoeken, over de grond of door de lucht. Tegen PSV leidde dat tot de 2-2, toen Tagliafico de bal in het strafschopgebied bij Haller bracht, die zijn sterke lijf goed gebruikte om Antony te laten scoren.

Tegen Twente kopte Haller in de openingsfase raak uit een voorzet van Antony. Na rust hetzelfde recept van de andere kant (voorzet Tadic), ­alleen rolde de kopbal van Haller net naast. En toen de nood aan de man was, in de slotminuten, legde Haller een hoge voorzet van Davy Klaassen koppend terug op Huntelaar, die genadeloos toesloeg.

Mazraoui rende achter de uitzinnige doelpuntenmaker aan en sprong op zijn rug. De zege had weliswaar nooit zo moeizaam tot stand mogen komen, want Ajax was sterker dan FC Twente en verprutste twee handen vol kansen, maar de overwinning was wel heel belangrijk in de strijd om het kampioenschap. Met drie punten voorsprong op Feyenoord gaat Ajax zondag de klassieker in. De Rotterdammers voetballen misschien niet soepel, maar zijn moeilijk te verslaan. Net als Vitesse, dat zich naast Feyenoord heeft genesteld met 35 punten. Mazraoui: ­“Liever had ik een grotere voorsprong gehad, maar als het zo dicht bij elkaar staat, neemt de druk toe en ik hou wel van die spanning. Ik vind het heerlijk, die grote wedstrijden.”

Pas op de plaats

Tegen PSV was Mazraoui onstuitbaar. Elegant aan de bal, snel, sierlijk en doortastend, en keihard als het moest. De Marokkaanse international heeft een geweldig loopvermogen, maar hij moest tien minuten voor tijd passen. De tank was volkomen leeg. “Ik ben er voor de winterstop even een paar weken uit geweest vanwege een overbelastingblessure. Dat is een heel complex verhaal, lastig om uit te leggen. Maar het was nodig om even pas op de plaats te maken.”

Van overbelasting is volgens trainer Erik ten Hag nu geen sprake meer. “Maar we moeten wel waken voor een terugslag. Daar heeft Noussair zelf een belangrijke rol in door aan te geven wat wel en niet kan. Als je een paar weken niet hebt gespeeld is het lastig om gelijk weer aan te haken. Zeker in al die topwedstrijden met een hoge intensiteit. Tegen PSV heeft hij veel gegeven, maar geloof me: een fitte Mazraoui kan nóg meer. En we hebben hem nodig, dat is helder.”

De speler zelf is zuinig op zijn lichaam geworden. Na zijn overrompelende eerste volledige seizoen in de A-selectie – waarin Ajax kampioen werd en de halve finales van de Champions League haalde – was Mazraoui vorig seizoen fysiek aan het kwakkelen. “Ik heb te veel gesukkeld. Soms was ik een maandje fit en dan liep ik toch weer ongelukkig een blessure op. Ik bouwde niets op, kwam niet in een ritme. En áls ik speelde, deed ik dat met de handrem, op safe. Geen gekke dingen doen, geen tierelantijnen. Nu voel ik me weer vrijer, losser. Dat merk je ook aan mijn spel.”

In afwezigheid van Mazraoui greep Sergiño Dest als rechtsback zijn kans, maar Ten Hag durfde Dest afgelopen zomer naar Barcelona te laten gaan, in de overtuiging dat een fitte Mazraoui een meerwaarde is voor Ajax.

Tegen Feyenoord krijgt hij vermoedelijk te maken met Luis Sinisterra. Mazraoui: “Maar ik ben niet iemand die zijn directe tegenstander helemaal gaat analyseren. Ik focus me op mijn eigen spel en ik moet goed anticiperen op wat de wedstrijd vraagt.” Mazraoui voelt even aan zijn gezwollen bovenlip en zegt lachend: “Het zal opnieuw een slagveld worden. Heerlijk. De vonken vliegen er vanaf deze maand.”