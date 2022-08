Ajacied Mohamed Daramy op weg naar oude club Kopenhagen

Beeld Getty Images

De 20-jarige aanvaller maakte elf maanden geleden nog een flitsend thuisdebuut in de wedstrijd tegen Cambuur (9-0), toen hij de 6-0 voor zijn rekening nam. Het bleek echter ook meteen zijn enige doelpunt in de hoofdmacht, waar hij het vooral moest stellen met een paar (korte) invalbeurten. In Keuken Kampioen Divisie bij Jong Ajax kwam Daramy tot negen wedstrijden, waarin hij eveneens slechts eenmaal het net vond.

De viervoudig Deens international hoopt bij FC Kopenhagen het goede gevoel weer terug te vinden. De linksbuiten heeft in Amsterdam weinig perspectief op speeltijd, aangezien hij topaanvallers Dusan Tadic en Steven Bergwijn voor zich moet dulden. Het contract van Daramy in Amsterdam loopt nog tot medio 2026.