Ajacied Labyad vooralsnog niet vervolgd voor mishandeling van aannemer

Zakaria Labyad. Beeld Getty Images

Een conflict over de betaling van een klus aan de woning van Labyad in Blaricum zou medio 2020 zijn geëscaleerd op de oprit van de Ajacied. Labyad vond dat de klus niet naar behoren was uitgevoerd en weigerde te betalen. Het ging om een bedrag van 18.000 euro.

Toen de aannemer zijn geld niet kreeg en verhaal ging halen, liep het voor de woning uit de hand tussen de aannemer en Labyad, die ook enkele vrienden had opgetrommeld. Er zouden rake klappen zijn gevallen. De aannemer zou zelfs zijn bedreigd met een vuurwapen. De aannemer deed aangifte van mishandeling en bedreiging met de dood.

Labyad is door de recherche gehoord als verdachte in het onderzoek, maar deed zelf ook aangifte tegen de aannemer voor huisvredebreuk en bedreiging.

Camerabeelden

De aannemer probeerde eerder via een kort geding de beelden van het incident in handen te krijgen, gemaakt door camera’s van Labyad. Deze waren al via de rechter toegewezen, maar het beveiligingsbedrijf dat de beelden zou moeten hebben, zei dat er geen beelden (bewaard) zijn. De kortgedingrechter concludeerde dat als de beelden er niet zijn, ze ook niet kunnen worden overhandigd.

De aannemer had daarom zijn hoop gevestigd op één minuut film van de beveiligingsbeelden, die zijn juridisch adviseur al eerder in handen had gekregen via een doorgestuurd WhatsAppje. Omdat het beelden betreft die met een telefoon van een ander scherm zijn gemaakt, zijn ze enigszins onscherp. Wel is te zien dat een man, tegen een auto geleund, door meerdere mannen wordt omringd en enkele klappen krijgt. Ook lijkt Labyad in beeld te komen, maar onduidelijk is wat hij precies doet.

Het Openbaar Ministerie heeft nu besloten in beide zaken niet tot vervolging over te gaan. Er is te weinig bewijs en de camerabeelden zijn volgens het OM te onduidelijk.

De aannemer heeft ook nog steeds zijn geld niet gekregen. Daarover loopt nog een civiele procedure, aldus juridisch adviseur Karim Aachboun. Hij is het niet eens met de beslissing van het OM en is van plan een artikel 12-procedure te starten om Labyad alsnog voor de rechter te krijgen.