Ajacied Labyad blinkt uit in opvallende rol tegen Utrecht

Ajax zonder klassieke nummer 9, het is even wennen. De club heeft schitterende spitsen voortgebracht, van Ruud Geels tot Marco van Basten en van Wim Kieft tot Klaas-Jan Huntelaar. Maar tegen FC Utrecht was middenvelder/flankspeler Zakaria Labyad in de punt van de aanval geposteerd.

Hoewel? In de punt van de aanval was hij vrijwel nooit te vinden. Hij zwierf door de hele voorhoede, net als Noa Lang, Quincy Promes en Antony, de andere drie aanvallers. Trainer Erik ten Hag is een liefhebber van dynamisch aanvalsspel - vol positiewisselingen, en met zo min mogelijk geijkte patronen. Hij houdt er ook niet van spelers in een hokje te plaatsen. “Ik denk niet in typeringen als links- of rechtsbuiten of spits, ik spreek over aanvallers.”

De afgelopen anderhalf jaar was ook flankspeler Dusan Tadic al geregeld de spits van Ajax. De Serviër was het balvaste aanspeelpunt, die zich naar het middenveld liet zakken om van daaruit de aanvallen te regisseren. Labyad vulde zijn rol op een heel andere manier in: hij was constant in beweging, zocht veelvuldig de combinatie met schaduwspits Quincy Promes, of hij week uit naar de zijkanten. Na vier minuten trof Labyad al doel; een echt ‘spitsengoaltje’. Hij reageerde alert nadat Ryan Gravenberch op de paal had geschoten.

Labyad schoot diep in de eerste helft ook nog twee keer prachtig raak uit een vrije trap. Tussendoor was hij een plaag voor de defensie van FC Utrecht, dat met een representatief elftal verscheen in de Johan Cruijff Arena en dat van alle eredivisieclubs het langst in training is.

Tweede uitblinker

Voor Labyad zat het werk er na één helft op. Van het basiselftal verschenen alleen doelman Maarten Stekelenburg en Noa Lang ook na rust op het veld. Met Lang is een tweede uitblinker genoemd. Hij tekende voor de 2-0 – ook in die treffer had Labyad een groot aandeel – en gaf de assist op Nicolás Tagliafico voor de 3-0.

Het is opvallend dat Labyad en Lang zich zo manifesteerden. Lang werd vorig seizoen nog door Ajax verhuurd aan FC Twente. Labyad is er sinds zijn komst naar Ajax (mei 2018) niet in geslaagd een vaste waarde te worden. Eind 2019, toen een basisplaats voor hem in het verschiet lag vanwege de absentie van veel andere aanvallers, raakte hij zelf zwaar geblesseerd aan zijn knie.

In de tweede helft liet Ten Hag behalve Donny van de Beek, Lisandro Martínez en Razvan Marin vooral jeugd opdraven. Ajax scoorde niet meer. FC Utrecht wel: Othmane Boussaid vond met een mooi schot de kruising.