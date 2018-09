Ajacied Kaj Sierhuis tekent bij tot 2021

De vorige verbintenis van de twintigjarige spits liep nog tot medio 2019. Sierhuis, geboren in Athene, speelt sinds 2009 bij de Amsterdamse club. Hij debuteerde op 26 juli van dit jaar in het eerste elftal.



Tot nu toe speelde Sierhuis drie duels in de hoofdmacht. Vorig seizoen maakte hij deel uit van de selectie die met Jong Ajax kampioen van de eerste divisie werd.



Debuut als basisspeler

Vorig seizoen had hij in Jong Ajax concurrentie van Mateo ­Cassierra, maar de Colombiaan is verhuurd aan FC Groningen, de tegenstander van vanavond. Nu is hij eerste spits bij het tweede elftal en de derde man achter Klaas-Jan Huntelaar en Kasper Dolberg.



"Maar door de blessure van Kasper Dolberg heb ik al meer kansen gekregen dan ik tijdens de vakantie had kunnen bedenken: mijn debuut in de Champions League gemaakt, mijn debuut als basisspeler," zei Sierhuis in gesprek met Het Parool.



'Zo hard is voetbal'

Toch heeft hij nog genoeg wensen te vervullen. Hij wil scoren in de Johan Cruijff Arena, het liefst voor de F-Side, de winnende maken. Zijn debuut als basisspeler, tegen Heracles Almelo, op 11 augustus, werd een domper. Het werd 1-1 en Sierhuis kreeg nauwelijks scoringskansen.



"Het elftal draaide niet. Ik had gehoopt op een goede wedstrijd waaraan ik mijn steentje kon bijdragen, maar nu werd ik na 55 minuten gewisseld. Zo hard is voetbal, maar je moet niet in die teleurstelling blijven hangen."