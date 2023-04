Ajacied Jorrel Hato (17) gaat de weg van de grootste talenten: in één rechte lijn naar het eerste

Jorrel Hato draagt een grote belofte in zich. Hij maakt dit seizoen reuzenstappen, en dat resulteerde in zijn eredivisiedebuut in Ajax 1 op 16-jarige leeftijd. ‘Het voelt voor mij niet als een droom. Ik ben best wel nuchter.’ Mogelijk speelt hij zondag tegen PSV.

Slechts twee Ajacieden waren nóg jonger dan Jorrel Hato waren toen zij hun competitiedebuut maakten: Ryan Gravenberch en Clarence Seedorf. Hato stapte op 5 februari tegen Cambuur het Friese kunstgras op, bij een 0-3 stand, als vervanger van Owen Wijndal. Op dat moment was hij zestien jaar, tien maanden en 29 dagen.

Het was een nieuw hoogtepunt voor de jonge Rotterdammer in een uiterst turbulent seizoen. Hato begon in augustus in het hoogste jeugdelftal, speelde zes duels mee in de groepsfase van de Youth League, maakte nog vóór de winterstop zijn eerste minuten in Jong Ajax en werd kort ná dat reces door de inmiddels ontslagen hoofdtrainer Alfred Schreuder opgesteld in de bekerwedstrijd tegen Den Bosch. “Het kan snel gaan,” stelt hij zelf onderkoeld en met zachte stem vast.

Kansen als linksback

De jonge voetballer is een tikkeltje verlegen. Praten over zichzelf is niet zijn hobby. “Als ik ergens nieuw ben, kijk ik ook altijd de kat uit de boom.” Zo kalm en gereserveerd als hij buiten het veld is, zo gedecideerd is hij binnen de lijnen. Een sterke, snelle en adequate verdediger. Hij lijkt wel een beetje op Jurriën Timber, ook qua persoonlijkheid. Dat vindt hij een mooi compliment, Timber is zijn voorbeeld.

Liefst speelt Hato ook centraal in de defensie, maar als linksback krijgt hij nu zijn kansen. “Heel leerzaam.” Hij ziet Ajax onder 18 nog steeds als zijn eigen team, al staat hij nu op trainingen tegenover spelers als Francisco Conceição of Mohammed Kudus, lichtvoetige dribbelaars. Ongrijpbaar soms. “Dan denk ik weleens: hé, in mijn eigen team pak ik vaker ballen af.”

De weg die Hato gaat is die van de grootste talenten: bijna zonder tussenpozen in één rechte lijn van de jeugd naar het eerste elftal. Hij begon in Rotterdam bij amateurvereniging De Zwervers en werd op 9-jarige leeftijd opgemerkt door de scouts van Sparta. Daar moest hij wennen aan het hogere niveau. Hato was groot voor zijn leeftijd en had soms moeite met de handelingssnelheid en technische uitvoering, maar de club liet hem vaak in de voorhoede spelen om die onderdelen van zijn spel te verbeteren.

Op en neer naar Rotterdam

Na drie jaar klopte Ajax aan bij de familie Hato. Ajax en Sparta hebben een samenwerkingsverband; Jorrel kon de stap maken naar de jeugdopleiding op De Toekomst. “Dat was een moeilijke keuze. Ik had het heel erg naar mijn zin in mijn eigen team bij Sparta. Dat laat je dan allemaal achter. Ik weet nog dat ik alle voor- en nadelen op een rijtje had gezet. Vier keer per week heen en weer reizen is best veel. Maar het is wel Ajax, een topclub. Uiteindelijk waren er meer plusjes dan minnetjes. Het was mijn eigen keuze om te gaan. Mijn ouders stonden achter die beslissing en zij steunden mij.”

Zijn vader is electricien, geboren op Curaçao en opgegroeid in Rotterdam. Zijn moeder is boekhouder, haar wieg stond in Rotterdam. Ze hebben nog een jongere zoon, Elgyn, hij speelt voor Sparta. Jorrel lachend: “Maar hij loopt nu stage bij Ajax.”

Zijn ouders waren erbij toen hij zijn debuut maakte in het bekerduel met Den Bosch. Zijn broertje zat thuis voor de tv. “Het is mooi dat zij alles van zo dichtbij kunnen meemaken.” Voor de familie op Curaçao ligt dat anders. “Ik weet niet of oma mijn wedstrijden kan zien, maar ze volgt mij wel. En anders hoort ze het wel van mijn vader, die belt elke dag met haar.”

Tukkie in de trein

Voor de jonge prof – hij tekende vorig jaar zijn eerste contract bij Ajax – staat het leven volledig in teken van voetbal. Padellen vindt hij leuk, ‘maar eigenlijk is voetbal mijn enige hobby’. Bij Ajax volgt hij de mbo-opleiding tot sport- en bewegingsleider, die wil hij deze zomer succesvol afsluiten. En hij is begonnen met rijlessen, want reizen met de trein wordt lastiger als mensen hem straks beginnen te herkennen. Nu kan hij nog rustig een tukkie doen onderweg naar huis na een pittige training.

Voor Ajax breken spannende weken aan. De strijd om de tweede plek barst zondag los in de topper tegen PSV in Eindhoven. Een week later spelen beide clubs de bekerfinale in De Kuip. Jorrel Hato kreeg vorige week zondag tegen Emmen voor het eerst een basisplaats van trainer John Heitinga, die Calvin Bassey, Owen Wijndal en Youri Baas passeerde. Heitinga heeft veel vertrouwen in Hato, een teamspeler met een groot verantwoordelijkheidsgevoel in het veld. Een verdediger die goed anticipeert op situaties, maar die ook de snelheid heeft om te corrigeren. Bovendien, het is vaker gezegd: Heitinga was zelf 17 jaar toen hij in een vijandige Kuip voor de leeuwen werd gegooid.

Daarbij is Edson Álvarez zondag geschorst en veel centrale verdedigers heeft Ajax niet. Het doet de kansen op speeltijd voor Hato stijgen. Hij blijft er zelf nuchter onder. “Het voelt voor mij niet als een droom. Ik ben ook eigenlijk niet echt nerveus voor een wedstrijd. De laatste keer dat ik zenuwachtig was, was voor mijn eerste stagetraining bij Sparta. Die tweede keer had ik nergens meer last van.”

Luister onze Ajaxpodcast Branie: