Ajacied De Jong nog onzeker voor duel met AZ

De middenvelder is nog niet helemaal hersteld van zijn kuitblessure. "We werken naar zondag toe, maar nu is hij nog niet fit genoeg om zondag te gaan spelen," zegt Ten Hag.



De coach wil ervoor zorgen dat zijn spelers na de goede prestatie bij Bayern München in de Champions League (1-1) er ook in de competitie staan. "De Champions League is het allerhoogste podium, dat brengt een andere spanning met zich mee. Het is aan ons om dat verschil kleiner te maken. De spelers moeten zorgen dat ze de motivatie meer uit zichzelf halen. Wil je kampioen worden, dan zul je dat iedere wedstrijd moeten brengen."



Ten Hag wil niet te lang stilstaan bij de wedstrijd in München. "De Champions League parkeren we even, het doel is iedere wedstrijd te winnen. De volgende wedstrijd is de belangrijkste. De focus moet nu liggen op AZ."