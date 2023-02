Ajacied Davy Klaassen staat voor 70ste Europese duel: ‘We willen die beker winnen’

Davy Klaassen tijdens de warming-up voor Ajax-RKC. Beeld Toon Dompeling/Pro Shots

Zijn debuut in de Arena? Dat moet een jaar of vijfentwintig geleden zijn, aan de hand van zijn vader, een Ajaxsupporter. Davy was 4 jaar en mocht mee naar Ajax-Fortuna. Zijn debuut als voetballer van Ajax 1 maakte hij veertien jaar later, in Frankrijk. Een A-junior was hij nog, hij had nog nooit meegetraind met het eerste elftal, en hup: uit bij Olympique Lyonnais in de Champions League werd hij voor de leeuwen gegooid.

“Die zaterdag had ik met de A1 gespeeld, zondag werd ik wakker met een gemiste oproep van mijn trainer Fred Grim op mijn telefoon. Ik moest maandag met het eerste mee op reis, vertelde hij. Op de dag van de wedstrijd wandelden we ’s ochtends door een parkje in Lyon toen Frank de Boer naast me kwam lopen. Hij zei dat ik er rekening mee moest houden dat ik die avond zou invallen. Er waren veel spitsen geblesseerd, Nicolás Lodeiro zou in de punt van de aanval spelen en zodra hij was leeggespeeld moest ik hem aflossen. Ik heb mijn eerste 10 minuten voor Ajax gemaakt in het Stade de Gerland, het oude stadion van Olympique. Een schitterend moment, daar leef je al die jaren als jeugdspeler naar toe.”

Er zouden nog veel Europese duels volgen voor de aanvallende middenvelder. Als hij donderdagavond tegen Union Berlin in actie komt, is dat zijn 70ste optreden in een Europa Cupwedstrijd voor Ajax. Daarmee zou Klaassen de trainer passeren die hem liet debuteren: Frank de Boer. Klaassen moet dan alleen Danny en Daley Blind nog boven zich dulden. “Op hoeveel staat Daley?” vraagt hij lachend. “74? Mooi, dat is te doen.”

Opa Jaap

Een prachtig lijstje, zegt hij later. “Mooi om zo prominent tussen al die grote namen te staan. Ik ben er zelf niet zo mee bezig. Heb al die statistieken ook niet paraat.” Dat hoeft ook niet, want Klaassen heeft zijn eigen archivaris: opa Jaap, de vader van zijn vader. “Opa houdt vanaf mijn debuut plakboeken bij. Vroeger schreef hij met de hand teksten bij de knipsels en foto’s die hij verzamelde, met de uitslag van de wedstrijden en de doelpuntenmakers erbij, en een kort verslagje.”

“Een aantal van die boeken heb ik inmiddels thuis, want zijn kasten puilden uit. Opa is heel erg trots en betrokken. Toen ik als pupil bij Ajax terechtkwam, bracht hij me naar de club voor de trainingen. Dat was in de tijd dat oma net was overleden, dus het bood hem ook een beetje afleiding. Opa is nu 84, woont nog op zichzelf, dicht bij mijn ouders. En hij is nog elke wedstrijd van de partij, óók uit.”

Klaassen speelde zondag tegen RKC zijn 300ste wedstrijd voor Ajax. Hij won alle nationale prijzen met de club: vijf kampioenschappen, de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal. Dat hadden zes landstitels moeten zijn, maar op 8 mei 2016 ging alles wat mis kon gaan mis op de Vijverberg. “Die 1-1 tegen De Graafschap is wel een dieptepunt. Dat we daar niet konden winnen, terwijl de titel voor het oprapen lag. Veel dramatischer dan de verloren Europa Leaguefinale tegen Manchester United in 2017. Dat was ook bitter, maar in die finale hadden we niets in te brengen.”

Het was een domper op een enerverende campagne, met de avontuurlijke Peter Bosz als trainer. “Ik heb enorm genoten van die wedstrijden in de Europa League. Dat begon al thuis tegen Kopenhagen, met die waanzinnige sfeer in het stadion en het aanvallende voetbal dat we speelden. Daarna Schalke 04 met die bizarre ontknoping in Gelsenkirchen, de halve finales tegen Olympique.”

“We hadden een middenveld met Lasse Schöne, Hakim Ziyech en mij. Geen van ons drieën is van nature een balafpakker, maar we werkten geweldig samen en waren complementair aan elkaar. Je hoorde ook weleens kritische geluiden: dat het allemaal wat te licht was. Maar twee jaar later, met Erik ten Hag als trainer, stond Ajax in de halve finales van de Champions League met Lasse, Frenkie de Jong en Donny van de Beek op één middenveld.”

Connectie met publiek

Of er op het middenveld van de huidige trainer, John Heitinga, tegen Union Berlin plek is voor Klaassen, zal moeten blijken. Het belangrijkste is dat Ajax blijft winnen. Dat lukte de laatste zeven duels onder Alfred Schreuder niet, maar na de trainerswissel is de score vier uit vier. Klaassen: “Het voetbal moet nog beter, maar dat lukt alleen als je wint. Dat is de bevestiging dat je op de goede weg bent. Dan komt de connectie met het publiek vanzelf weer terug, want die was ook weg.”

De vreugdeloosheid is afgeworpen. Dat is een begin, zegt Klaassen, die met gemengde gevoelens terugkijkt op het WK dat het seizoen zo bruusk in tweeën heeft gehakt. Hij kwam voor het eerst in actie op een eindtoernooi, hij scoorde tegen Senegal. “Maar persoonlijke hoogtepunten tellen niet. Wat blijft is de teleurstelling na de uitschakeling tegen Argentinië, want we waren daar om wereldkampioen te worden. Anderen kunnen dat niet realistisch vinden, of er lacherig over doen, maar dat boeit niet. Ik vind dat je die ambitie moet uitspreken: we willen met Ajax ook de Europa League winnen.”

Na het WK keerde Klaassen terug bij Ajax zonder Daley Blind, die alleen nog even op De Toekomst was om zijn spullen op te halen en gedag te zeggen. “Pijnlijk,” zegt Klaassen over de situatie waarin Blind botste met trainer Schreuder en de club uiteindelijk via de achterdeur moest verlaten. “Het was moeilijk om te zien als Ajacied, maar ook als vriend. Voetbal is een rare wereld. Snel. Vluchtig. Je verbaast je soms over dingen die gebeuren, maar je kunt er niet te lang bij stilstaan. Ajax moet door, Daley moet door. We spreken elkaar nog elke dag. Ik zal hem even dat lijstje doorsturen, dat hij weet dat ik hem op de hielen zit.”

Luister onze Ajaxpodcast Branie: