Ajacied David Neres schittert bij debuut Brazilië

David Neres heeft zijn goede vorm bij Ajax doorgetrokken tijdens zijn debuut voor Brazilië dinsdagavond.



De aanvaller kwam na ruim een uur spelen binnen de lijnen tijdens de gewonnen oefenwedstrijd tegen Tsjechië (3-1) en was meteen belangrijk. Bij een 1-1 stand gaf hij de assist op de 2-1 en daarna leidde hij met een hakbal de aanval in die de derde treffer opleverde.



Concurrent

Neres was aanvankelijk niet uitgenodigd voor de oefenwedstrijden van Brazilië tegen Panama en Tsjechië. Hij werd alsnog opgeroepen omdat Vinícius Júnior, directe concurrent van Neres, zijn enkelbanden scheurde in het thuisduel van Real Mardrid tegen Ajax in de Champions League (1-4).



Het was nog even spannend voor Neres. Tegen Panama bleef hij negentig minuten op de bank zitten. Gelukkig voor hem mocht hij tegen Tsjechië zijn kunsten laten zien.