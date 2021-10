Ajacied Antony scoort bij debuut voor Brazilië in WK-kwalificatie

Antony juicht nadat hij Brazilië in de slotfase op 3-1 heeft gezet tegen Venezuela. De Ajacied debuteerde voor de Braziliaanse ploeg. Beeld REUTERS

Antony hielp daarmee Brazilië, lijstaanvoerder in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiegroep, te ontsnappen aan een blamage tegen de hekkensluiter. De Goddelijke Kanaries keken tegen tot ver in de tweede helft tegen een 1-0 achterstand aan, maar wisten die uiteindelijk nog in winst om te buigen: 3-1.

Venezuela kwam in Caracas door een kopbal van Erick Ramírez al na tien minuten op voorsprong tegen Brazilië, dat aantrad zonder de geschorste Neymar en de geblesseerde Casemiro. Het duurde tot diep in de tweede helft voordat de ploeg van bondscoach Tite orde op zaken stelde. Centrale verdediger Marquinhos kopte 25 minuten na rust de gelijkmaker binnen uit een hoekschop. Zes minuten voor tijd zette Gabriel Barbosa, de spits van landskampioen Flamengo, Brazilië op voorsprong uit een penalty.

Vijf minuten in blessuretijd bekroonde Ajacied Antony zijn prima debuut in de Braziliaanse ploeg met een treffer. Van dichtbij tikte de aanvaller een voorzet van de eveneens debuterende Raphinha binnen.

Gelijkspel Argentinië

Argentinië kwam in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie in het uitduel met Paraguay niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Het was voor de eerste keer sinds juni 2019 dat de ploeg van aanvoerder Lionel Messi niet tot scoren kwam.

Het gelijkspel van Argentinië in Estadio Defensores del Chaco in de Paraguayaanse hoofdstad Asunción betekende de 23ste wedstrijd zonder nederlaag onder bondscoach Lionel Scaloni. Zijn ploeg is na negen van de achttien speelronden tweede achter Brazilië, op acht punten achterstand.

De Zuid-Amerikaans kampioen moest het tegen Paraguay doen zonder Lautaro Martínez in de aanval en zag Messi minder nadrukkelijk stralen als anders. Toch waren de beste kansen voor de Argentijnen, die zich vooral in de beginfase ook moesten verweren tegen een aantal spijkerharde charges van de Paraguyaanse verdedigers.

De Paraguayaanse doelman Antony Silva voorkwam twaalf minuten voor tijd met een fabelachtige redding op een inzet van invaller Alejandro Gomez de verdiende voorsprong voor de Argentijnen. Aan de andere kant schoot Carlos Gonzalez kort voor tijd net over.