Ajacied Antony pakt met Braziliaanse voetballers Olympische titel

De Braziliaanse voetballers hebben opnieuw de Olympische titel gewonnen. Het elftal van trainer André Jardine versloeg in de finale in Yokohama de Spaanse ploeg na verlenging: 2-1. Ajax-aanvaller Antony stond in de basis en werd in de 112e minuut, kort na de winnende treffer, gewisseld.