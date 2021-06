Aftrap Ajax zonder internationals, metamorfose reservebank in volle gang

Trainer Erik ten Hag. Beeld EPA

De voorbereiding op het nieuwe seizoen begint, zoals bij alle clubs, traditioneel met de nodige testen, metingen en wegingen. Bij Ajax is dat niet anders. Wat dit jaar wel anders is, is dat Erik ten Hag bij de eerste training slechts over een handvol A-spelers beschikt. De drukke sportzomer tekent zich op sportpark de Toekomst af als het eerste groepje het veld op gaat.

Alleen al de vijf EK-gangers ontbreken die met Oranje op Europees goud jagen en Argentijnen Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez, die dromen van de Zuid-Amerikaanse titel. Eventuele finales daarvan worden gespeeld op 11 juli. Daar blijft het niet bij, want Olympiër Antony, de vier jeugdinternationals die met Jong Oranje in Hongarije in de halve finale sneuvelden en ook een speler als Edson Álvarez, eerder deze maand nog actief met Mexico, ontbreken bij de aftrap van het nieuwe seizoen.

Het is de bedoeling dat spelers van Jong Oranje volgende week aansluiten, al valt te bezien of dat in alle gevallen gaat gebeuren. Zo is doelman Kjell Scherpen nog altijd in afwachting van zijn transfer naar Premier League-club Brighton. De kans is derhalve groot dat hij niet meer terugkeert bij Ajax. Ook Jurgen Ekkelenkamp voetbalt komend seizoen mogelijk elders. Ajax poogt diens contract, dat nog een jaar doorloopt, te verlengen. Maar er zijn kapers uit Duitsland, België en Italië op de kust om Ekkelenkamp te kopen. Meerdere eredivisieclubs informeerden al naar de huurmogelijkheden.

Klaiber mag niet weg

Van aanvallers Brian Brobbey (RB Leipzig), Lassina Traoré (Shakhtar Donetsk) en Oussama Idrissi (terug naar Sevilla) nam Ajax al afscheid. De jonge doelman Daan Reiziger heeft bij Vitesse getekend. Dan zijn er nog ‘reserves’ die aanspraak maken op een transfer. Zakaria Labyad en Noussair Mazraoui liggen nog een jaar vast in Amsterdam. Pogingen om het contract van Mazraoui open te breken, zijn vooralsnog spaak gelopen waardoor een verkoop van de rechtsback voor de hand ligt. Dat is ook één van de redenen waarom Sean Klaiber te horen heeft gekregen dat hij voorlopig niet weg mag.

Ook Labyad mikt op een transfer naar het buitenland, en de wens om deze zomer te verkassen naar een topcompetitie leeft ook bij David Neres nadrukkelijk. Zo is het niet ondenkbaar dat negen van de twaalf bankzitters van Ajax in het beslissende kampioensduel tegen AZ komend seizoen buiten Amsterdam hun voetbalgeluk beproeven. Ajax wil in de breedte beter voor de dag komen, vooral om zich weer enigszins te kunnen meten met de Europese elite in de Champions League.

Buffertje

Het budget daarvoor is niet ontoereikend. “Iedereen weet dat we een buffertje hebben, maar dat gaat heel snel naar beneden. We moeten minimaal voor 50 miljoen euro verkopen om quitte te spelen,” stelde directeur Marc Overmars al, doelend ook op de coronacrisis. “Mensen vergeten één ding: dat negentig procent van de clubs niks te besteden heeft. Dus het zal allemaal heel rustig worden.”

Gigantische transferklappers zoals in de voorbije jaren hoeven deze zomer dan ook niet van Ajax verwacht te worden. Nicolás Tagliafico, basisspeler met ambitie, kan bijvoorbeeld voor een gelimiteerde transfersom opgepikt worden.

Het weerhoudt Ajax er niet van de knip te trekken voor Kamaldeen Sulemana. De snelle Ghanese aanvaller van Nordsjaelland moet 15 miljoen euro kosten. Ajax hoopt het 19-jarige talent deze week nog vast te leggen. Na het EK moet de handtekening van Feyenoorder Steven Berghuis volgen.

Als het aan Ajax ligt, zijn de vleugelspitsen er net als de eerder aangetrokken keepers Remko Pasveer en Jay Gorter bij als het trainingskamp in het Oostenrijkse Bramberg begint. Een week later volgt de strijd om de Johan Cruijff-schaal. Dan speelt Antony mogelijk de Olympische voetbalfinale met Brazilië.

Weer een week later, op 14 augustus, begint voor Ajax het nieuwe eredivisieseizoen tegen het gepromoveerde NEC.