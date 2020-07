Afslag China leidt oud-Ajacied Gudelj nu naar hoogste podium

Gudelj (links). Beeld BSR/SOCCRATES

Hij heeft het uitstekend naar zijn zin bij Sevilla, de club waar ze zich verbaasden over het vlotte Spaans dat hij al sprak vanaf dag 1. Dat is een overblijfsel van de periode toen hij in het land woonde, van zijn vierde tot zijn zevende. “Mijn vader speelde toen bij Logroñes. Nét de leeftijd, waarop je een taal leert spreken.”

Het Spaans vervloog nooit. Inmiddels spreekt de 28-jarige Gudelj naast Nederlands, Servisch, Engels en Portugees ook een klein beetje Chinees. Dat laatste heeft hij overgehouden aan zijn periode in dat land bij de clubs Guangzhou Evergrande en Tianjin Teda.

Voetbalvolgers dachten hem nooit meer in Europa terug te zien, China is immers vaak het lucratieve einde van een carrière. Gudelj: “Ik was 26 toen ik daarheen ging, maar heb altijd de ambitie gehad om ­terug te keren in een Europese topcompetitie. En nooit gezegd van: ik verdien hier mijn geld en zit mijn tijd wel uit. Zo ben ik niet. Slecht was het voetbal niet in China. De top 6 van de ranglijst was echt goed. Iedere speler heeft discipline. De wil om vooruit te komen is heel groot. Ik ben laatst nog een keertje teruggegaan naar China, met mijn broertje Dragi. Voor vakantie en om hem Guangzhou en Tianjin te laten zien. Twee van de meest geweldige steden waar ik geweest ben. Bij Guangzhou was Fabio Cannavaro mijn trainer. Van hem heb ik tactisch enorm veel geleerd. Dat merk ik nu in Spanje nog elke dag.”

Via Sporting in Portugal, waar hij onder trainer Marcel Keizer het middenveld bestierde met de huidige Manchester United-revelatie Bruno Fernandes, keerde hij terug in Europa. Gudelj geeft het onomwonden toe: “Dit is wel een carrière die je niet zo vaak ziet.”

Bij Sevilla krijgt hij na een wat stroeve start steeds meer speeltijd. “We hebben een heel hecht team, met Zuid-Amerikanen, Spanjaarden en ook Luuk de Jong natuurlijk. Ik zie hem vaak. Ook buiten het veld. Ik had in Nederland veel tegen hem gevoetbald, maar kende hem nog niet persoonlijk. Nu wel. Monchi is de technisch directeur. Die deed in de vorige zomerstop twaalf nieuwe aankopen. Logisch dat we even aan elkaar moesten wennen. Monchi kende me trouwens al langer. Toen ik speler van AZ was, volgde hij me al.”

Beeld AFP

Feestje

De inmiddels hechte selectie van Sevilla vierde afgelopen week een bescheiden feestje, nadat de ploeg zich dankzij de uitstekende prestaties sinds de herstart van de Spaanse competitie plaatste voor de Champions League. Sevilla is na de hervatting van La Liga nog ongeslagen en won vijf keer. Voor de club wordt het de vierde deelname aan het miljoenenbal in de laatste zes seizoenen.

De club van Gudelj en De Jong staat toch al bekend om de fraaie Europese palmares. Sevilla won al acht keer de UEFA Cup/Europa League, waarin het binnenkort ook nog actief is, als de Europese toernooien hun verlate climax beleven. Sevilla moet eerst in een enkele wedstrijd met Roma zien af te rekenen, waarna ook de eventuele kwart- en halve finale in één duel beslist zullen worden. Zonder ­publiek en op neutrale bodem in Duitsland. Niettemin kijkt Gudelj ernaar uit. “Ik hoop dat ik tegen Roma ook weer mag starten. Onze trainer (de Spaanse oud-bondscoach Julen Lopetegui, red.) rouleert veel. Ook daarom zijn we één van de fitste teams van Spanje.”

Nemanja Gudelj (rechts). Beeld BSR Agency

Gudelj piekte dit seizoen in de Europa League. Hij verstuurde er de meeste passes van iedereen. En 95 procent daarvan kwam aan. Eenzelfde statistiek kon hij begin dit seizoen nog overleggen in La Liga, toen hij met Frenkie de Jong en Sergio Busquets van Barcelona en Toni Kroos van Real Madrid tot de zuiverste passers behoorde.

Ook daarom zien we hem hoogstwaarschijnlijk voorlopig nog niet terug in Nederland. Hij volgt zijn vorige clubs AZ en Ajax niettemin op de voet. “Beide clubs zijn me even lief. Ook nu ze in een soort van conflictsituatie zijn gekomen vanwege de toekenning van een plaats in het hoofdtoernooi van de Champions League.”

Gudelj hoopt ze allebei te treffen in dat toernooi, volgend seizoen. Met Ajax stond hij al eens twee keer op de drempel. “Spelen in de Champions League en een eindtoernooi meemaken met Servië, dat zijn de doelen.”