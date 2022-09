Afscheid van een legende: Roger Federer (41) kondigt einde van zijn tennisloopbaan aan

Roger Federer. Beeld REUTERS

“Ik moet erkennen dat het tijd is om te stoppen,” schrijft Federer in een verklaring. “Ik blijf nog wel tennissen in de toekomst, maar niet meer op grandslamtoernooien of op de tour,” schrijft Federer in een verklaring.

Federer won onder meer zes keer de Australian Open, één keer Roland Garros, acht keer Wimbledon en vijf keer de US Open. Daarmee heeft de Zwitser twintig grandslamtitels op zijn naam staan, twee minder dan Rafael Nadal en eentje minder dan Novak Djokovic.

Fysieke problemen

Vanwege fysieke problemen kwam Federer de laatste jaren weinig in actie. Zijn laatste optreden op de ATP Tour dateert van vorig jaar op Wimbledon. “Zoals de meesten van jullie weten heb ik de afgelopen drie jaar met veel uitdagingen te maken gehad in de vorm van blessures en operaties,” zo start Federer zijn statement. “Ik heb hard gewerkt om in de beste vorm terug te keren, maar ik ken ook de capaciteiten en limieten van mijn lichaam en de boodschap van mijn lichaam was de laatste tijd duidelijk.”

Hij vervolgt: “Ik ben 41 jaar oud en ik heb meer dan 1500 wedstrijden gespeeld over een een periode van 24 jaar. De tenniswereld heeft me genereuzer behandeld dat ik ooit had durven dromen, maar nu is het tijd om mijn carrière te beëindigen.”

Federer noemt het een ‘bitterzoete’ beslissing. “Ik zal namelijk alles missen wat de tour me gegeven heeft. Maar tegelijkertijd is er zoveel om te vieren. Ik beschouw mezelf als een van de gelukkigste mensen op aarde. Ik heb een speciaal talent voor tennis gekregen en dat heb ik benut op een niveau dat ik mezelf nooit had voor kunnen stellen én langer dan ik dacht dat mogelijk was.”