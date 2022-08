Afmaker Fabio Jakobsen, veelvraat Femke Bol en zuinige Harrie Lavreysen: worden dat de sterren op het ‘Super EK’?

Fabio Jakobsen

Fabio Jakobsen. Beeld AFP

De beelden van de Tour de France waarop te zien was hoe hij zwoegend op een berg naar de finish werd geschreeuwd door zijn ploegmaten, hopende dat hun topsprinter de tijdslimiet zou halen, staan in het geheugen gegrift. Zijn ritzege veel eerder op dag 2 in het Deense Nyborg uiteraard ook. Daarna volgden voor Fabio Jakobsen (25) criteriums en afgelopen zaterdag nog een huldiging in zijn geboortedorp Heukelum.

Nu is het weer menens, want ook bondscoach Koos Moerenhout schat de kans op een massasprint bij de wegrit van de mannen komende zondag hoog in. Na een aantal klimmetjes eerder op het parkoers zijn de laatste 75 kilometer zo goed als vlak en is Jakobsen dus de aangewezen afmaker. Moerenhout: “We willen Fabio op de best mogelijke positie afzetten.”

Femke Bol

Femke Bol. Beeld AFP

Ze werd nog nooit Europees kampioen, maar kan dat volgende week misschien wel drie keer worden. Femke Bol (22) wacht na flink wikken en wegen een overvol programma. ‘Het gaat een zware week worden, maar ik ben klaar voor een uitdaging,’ meldde ze op Instagram. Ze heeft namelijk gekozen om naast haar favoriete onderdeel – de 400 meter horden – en de 4x400 óók van start te gaan op de 400 meter. Het kan in theorie, maar het zal wel veel van haar vergen. Op de 400 meter horden is Bol de topfavoriet, want op het EK ontbreekt uiteraard de Amerikaanse wereldrecordhoudster Sydney McLaughlin. Dat ze voor de 400 ‘vlak’ koos, komt ook voort uit haar goede optreden afgelopen weekend. Met een tijd van 49,75 dook ze onder het nationaal record van Lieke Klaver, die er ook bij is in München.

Harrie Lavreysen

Harry Lavreysen (links). Beeld Johan Manders/Pro Shots

Harrie Lavreysen (25) versloeg zijn vriend Jeffrey Hoogland in de olympische finale op de sprint. Met Roy van den Berg wonnen ze de teamsprint. De teamsprint is nu de enige discipline waarop ze in actie komen. Lavreysen verdedigt niet zijn individuele EK-titel. Een vrolijke gezamenlijke foto met de twee andere brede mannen uit de snelheidstrein toonde aan dat het trio er wel degelijk zin in heeft.

Waarom dan toch een beperkt programma? De kortere lengte van de baan in München brengt te veel gevaren met zich mee en juist die risico’s zijn niet welkom op weg naar de belangrijkere WK in oktober in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines. Bij de vrouwen maakt Shanne Braspennincx, olympisch kampioene op de keirin, dezelfde keus.

Anouk Vetter

Anouk Vetter. Beeld AFP

Anouk Vetter (29) gaat op voor haar derde zevenkamp van het jaar. Volgens haarzelf ‘het absolute maximum’ vanwege de grote fysieke belasting. Haar seizoen is nu al geslaagd. Winst in Götzis – het walhalla voor meerkampers – in een nationaal record. En daarna zilver op de WK in Eugene, met opnieuw een verbetering van haar puntentotaal.

Europees kampioen werd ze al een keer, in 2016 in het Olympisch Stadion in Amsterdam, maar dat herhalen wordt uiterst lastig nu Nafi Thiam ook meedoet. De wereldkampioene, met wie ze een mooi duel uitvocht in Eugene, zei te twijfelen aan haar EK-deelname, maar is nu toch opgenomen in de Belgische selectie.

Jessica Schilder

Ook al medaillewinnaar op de WK atletiek vorige maand: Jessica Schilder (23). Na het brons gloorde al meer moois voor de Europese titelstrijd, omdat het goud en zilver naar een Amerikaanse en Chinese vrouw ging. Haar vorm is in elk geval niet tanende na het hoogtepunt uit haar carrière. Afgelopen zaterdag in Polen verbeterde ze alweer haar Nederlands record met een stoot van 19,84 meter. De magische grens van 20 meter komt steeds dichterbij.

Lorena Wiebes & Demi Vollering

Net als Koos Moerenhout denkt ook Loes Gunnewijk, de bondscoach bij de wielervrouwen, aan een massasprint om de podiumplaatsen. Daardoor zullen veel ogen gericht zijn op Lorena Wiebes (23), die met twee ritoverwinningen veel indruk maakte in de Tour de France Femmes. “Lorena is op dit moment een van de snelste vrouwen van het peloton,” zegt Gunnewijk. “Ze is dan ook de kopvrouw voor het EK.” Ook in de selectie: Demi Vollering (25). De vrouw die alleen de ongenaakbare Annemiek van Vleuten voor zich moest dulden in Frankrijk.

Ellen van Dijk

Het EK? Ellen van Dijk heeft het toernooi altijd serieus genomen. Liefst vier keer werd ze Europees kampioen tijdrijden en vorig jaar zorgde ze voor een verrassing door eens niet het goud te winnen in de discipline tegen de klok, maar op de wegrit. Ze wilde er toen een harde training van maken, om haar Nederlandse teamgenoten helpen, maar ze bleek de beste in een kopgroep en kwam solo over de streep. Nieuw Europees succes kan haar seizoen nog mooier maken. Op 23 mei reed Van Dijk naar het werelduurrecord.

Andere kanshebbers

Anne Terpstra op de mountainbike. Zij is sinds kort na een serie goede resultaten de leidster in het wereldbekerklassement. Rachel Klamer, kansrijk op de triatlon. Nienke Brinkman, in april de nieuwe nationaal recordhouder op de marathon, voor het eerst in een titelstrijd. Roeister Karolien Florijn, topfavoriet in de skiff. De turnsters Naomi Visser, Sanna Veerman, Shadé van Oorschot, Tisha Volleman en Vera van Pol – uitkomend op een EK na een lange roerige periode in hun sport.