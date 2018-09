AFC wint opnieuw, schiettent voor handbalsters VOC

Amateurvoetbal

AFC heeft in de wedstrijd tegen VVSB in de tweede divisie vechtlust getoond. De ploeg van coach Uli Landvreugd stond in Noordwijk na een uur met 2-0 achter, maar won uiteindelijk met 4-2. Jonathan Richard (strafschop), Kenny Teijsse, Raily Ignacio en Koen Bosma maakten de doelpunten voor AFC.



AFC-aanvaller Yordi Teijsse miste bij een 0-0 stand in de eerste helft een strafschop. AFC staat door de zege op de tweede plaats in de tweede divisie met een punt minder dan koploper IJsselmeervogels.



Druk neemt toe bij De Dijk

De druk op coach Kees Oostermeijer bij De Dijk begint na de 4-0 nederlaag thuis tegen FC Lisse toe te nemen. De ploeg uit Amsterdam-Noord wacht na vijf competitieduels in de zaterdag derde divisie nog steeds op de eerste overwinning.



De Dijk staat met één punt op de zeventiende en voorlaatste plaats.

De amateurs van Ajax hebben ook nog niet gewonnen in de zaterdag derde divisie. De thuiswedstrijd tegen SJC eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ajax staat met drie punten uit vijf duels op de vijftiende plaats.



Hamstringblessure scheidsrechter

JOS Watergraafsmeer is het seizoen in de zondag eerste klasse A begonnen met een 4-2 overwinning in derby tegen AGB. De wedstrijd op sportpark Drieburg lag een uur stil, omdat scheidsrechter Juroen Koene na een kwartier bij een 0-0 stand door een hamstringblessure niet verder kon.



Vervangend arbiter Jeroen Jensch zag Teddy Janssen, Reggie Schaap, Raymond Fafiani en Kevin Huijsman scoren voor JOS. Bakary Jobe en Younes Makraou maakten de doelpunten voor AGB. Zeeburgia verloor in dezelfde klasse thuis met 1-0 van AFC'34 uit Alkmaar.



Wartburgia heeft in de eerste competitieronde van het seizoen de derby in de vrouwen topklasse tegen sc Buitenveldert gewonnen. Sanne van Beek, die vorig seizoen bij Buitenveldert speelde, Samya Hassani, Catja Suurmeijer en een eigen doelpunt zorgden voor de 4-0 eindstand.



Handbal

De handbalsters van landskampioen VOC hebben zich aanvallend kunnen uitleven in de competitiewedstrijd tegen Foreholte. Het werd in Voorhout maar liefst 50-17 voor de club uit Amsterdam-Noord. Behalve de vijftig doelpunten werd er na het duel vooral gesproken over de zware blessure van Foreholte-speelster Marisha van der Geest.



Zij brak haar been en werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De wedstrijd lag daardoor bijna 45 minuten stil. VOC-coach Ricardo Clarijs: "Mijn speelsters zijn goed omgegaan met die heftige gebeurtenis. Dat ze zo geconcentreerd zijn blijven spelen,is een compliment waard."



De wedstrijd van Aristos uit Amsterdam-West bij Quintus 2 in Kwintsheul in de manneneredivisie is na zes minuten gestaakt. Een van de twee scheidsrechters raakte geblesseerd en daarom konden de teams al snel weer de kleedkamers in. Het is nog niet bekend wanneer de wedstrijd wordt ingehaald.



Hockey

De hockeyers van Pinoké wachten na zeven wedstrijden nog steeds op de eerste zege van het seizoen. De Amsterdammers leken na de eerste helft tegen topclub Oranje-Rood in Eindhoven goed op weg.



Door doelpunten van Belgisch international Alex Hendrickx en Camil Papa stond Pinoké bij rust met 2-1 voor. In de tweede helft ging het toch mis en verloor de ploeg van coach Jesse Mahieu met 3-2.



De mannen van Amsterdam herstelde zich van de 2-0 nederlaag van vrijdag in de topper tegen Kampong. SCHC werd zondag in Bilthoven met 4-2 verslagen. Jan-Willem Buissant, Justin Reid-Ross, Mirco Pruyser en Boris Burkhardt maakten de Amsterdamse doelpunten.



Hevige regenval

De hockeysters van Amsterdam zijn door een benauwde 1-0 zege op Bloemendaal gedeeld koploper in de hoofdklasse. Het doelpunt van Amsterdam viel pas een minuut voor tijd door een benutte strafcorner van Kimberly Thompson.



De vrouwen van Pinoké wonnen met 4-0 bij HDM in Den Haag. Gabi Nance, Kari Stam, Dana Luykx en Frédérique Malefason maakten de doelpunten. De wedstrijd tussen Hurley en SCHC werd vanwege de hevige regenval afgelast.