AFC wint eerste competitiewedstrijd, handbalsters VOC grijpen naast prijs

Amateurvoetbal

AFC heeft de eerste competitiewedstrijd van het seizoen in de tweede divisie gewonnen. Door een doelpunt van Railly Ignacio in de 41ste minuut werd Kozakken Boys in Werkendam met 1-0 verslagen. Opmerkelijk was dat op dat moment verdediger Sven van Ingen bij Kozakken Boys op doel stond. Dit omdat in de eerste 25 minuten van de wedstrijd zowel de eerste als de tweede keeper van de thuisploeg geblesseerd uitvielen. AFC slaagde er echter niet in de gelegenheidsdoelman vaker te passeren.



De Ajax amateurs en De Dijk hebben allebei de eerste wedstrijd van het seizoen in de zaterdag derde divisie verloren. Ajax ging met liefst 6-2 onderuit bij Noordwijk. Ajax begon, net als een week eerder in de beker tegen Rijnsburgse Boys, rampzalig. Na 26 seconden stond de ploeg van coach Yuri Rose met 1-0 achter en na 21 minuten was het al 3-0. Kenneth Misa-Danso leek daarna de spanning iets terug te brengen (3-1), maar door drie goals van Noordwijk binnen een kwartier na rust was het duel beslist. Misa-Danso zette uit een strafschop de 6-2 eindstand op het bord.



De Dijk begon goed aan de wedstrijd tegen SteDoCo uit het Zuid-Hollandse Hoornaar. Na 35 minuten stond het door doelpunten van Desmond Duncan-Williams en Damian Menzo 2-0 voor De Dijk. Een minuut na het doelpunt viel echter al de 2-1 en daarna nam SteDoCo het heft in handen. De bezoekers maakten in de tweede helft drie doelpunten en wonnen met 4-2. De Dijk eindigde de wedstrijd helemaal in mineur. Marc Baardman (harde tackle) en Stany Dankerlui (natrappende beweging) kregen rood. De Dijk-doelman Lassane Nikiema viel geblesseerd uit.



OFC is het seizoen in de zondag derde divisie goed begonnen. De club uit Oostzaan won in Den Haag met 4-0 van Quick. Alle doelpunten vielen in de eerste helft. Reda Kharchouch maakte een hattrick en het vierde doelpunt van OFC was van Frank Schilder.