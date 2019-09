AFC wint door tweelingbroers Teijsse van Jong Volendam

Tweelingsbroers Yordi Teijsse (links) en Kenny Teijsse (rechts) van AFC. Beeld BSR Agency

Amateurvoetbal

AFC heeft in de tweede divisie met 6-4 gewonnen bij Jong Volendam. De tweelingbroers Yordi en Kenny Teijsse zorgden voor de overwinning van AFC. Yordi Teijsse maakten vier doelpunten, waaronder een hattrick in de tweede helft en Kenny scoorde twee keer. AFC staat door de zege op de zesde plaats met drie punten minder dan koplopers IJsselmeervogels en Noordwijk.

De amateurs van Ajax hebben na twee forse nederlagen de eerste overwinning binnen in de zaterdag derde divisie. De uitwedstrijd tegen Goes werd met 1-0 gewonnen. Mitchel Bormann maakte in Zeeland tien minuten voor tijd het winnende doelpunt voor de ploeg van coach Yuri Rose. De Ajax amateurs klimmen door de zege van de zeventiende en laatste plaats naar de elfde plaats op de ranglijst. Nummer zes Barendrecht is zaterdag op sportpark De Toekomst de volgende tegenstander.

Swift staat bovenaan in de zaterdag hoofdklasse B. De ploeg van coach Martin de Groot speelde zelf in Emmeloord met 0-0 gelijk bij Flevo Boys. Omdat medekoplopers Berkum en Nijkerk verloren, is Swift nu alleen koploper. Dat is een groot contrast met De Dijk. Het team van coach Kees Oostermeijer verloor ook de derde competitiewedstrijd. HZVV was in Hoogeveen met 3-2 te sterk. Mylan Polman en Hussam Dowaah waren de doelpuntenmakers voor De Dijk, dat komend weekeinde op bezoek gaat bij nummer twee Staphorst.

JOS Watergraafsmeer is na drie competitiewedstrijden nog ongeslagen in de zondag hoofdklasse A. De uit de eerste klasse gepromoveerde club won met 2-0 bij Alphense Boys. Malcolm Esajas en Kobina Plange maakten de doelpunten voor JOS dat met zeven punten uit drie duels met Hollandia, Leonidas en SDO gedeeld koploper is.

Handbal

De handballers van landskampioen Aalsmeer hebben zich gerevancheerd voor de onverwachte nederlaag op de eerste speeldag vorige week tegen Houten in de BeNe-league. In de Noord-Hollandse derby bij Volendam was het team van coach Bert Bouwer thuis met 34-29 te sterk.

Ook de handbalsters van VOC speelden tegen Volendam. De uitwedstrijd werd eenvoudig gewonnen door de ploeg, die de laatste drie jaar landskampioen werd. VOC was, na een 21-14 voorsprong bij rust, met 41-26 te sterk.

Hockey

De derby tussen de hockeyers van Amsterdam en Pinoké bij de start van het seizoen in de hoofdklasse is in een 3-3 gelijkspel geëindigd. Dennis Warmerdam, die eerder was gestopt vanwege een zeldzame vorm van kanker in zijn arm maar na een geslaagde operatie toch weer kan hockeyen op het hoogste niveau, leek Pinoké drie minuten voor de tijd de overwinning te bezorgen in het Wagenerstadion. Amsterdam pakte echter in de laatste minuut een punt via een strafcorner van Tanguy Cosyns. De Belg had ook al het openingsdoelpunt van Amsterdam gemaakt en Tijn Lissone was goed voor de derde treffer van de ploeg van nieuwe coach Santi Freixa. Voor Pinoké scoorde Alex Hendrickx twee keer.

Het naar de hoofdklasse gepromoveerde Hurley kende een belabberde start van het seizoen. Bij landskampioen Bloemendaal werd met 6-0 verloren. Na tien minuten stond het al 3-0.

Bij de vrouwen won landskampioen Amsterdam met 3-0 van HGC. Marijn Veen, Charlotte Vega en Joy Haarman maakten de doelpunten. Hurley speelde in Den Haag door een doelpunt van Yasmin Geerlings met 1-1 gelijk tegen HDM. Vlak voor tijd werd een doelpunt van HDM afgekeurd. De hockeysters van Pinoké gingen thuis met 2-1 onderuit tegen Oranje-Rood. Sian Keil maakte uit een strafcorner het doelpunt voor Pinoké,