AFC weer eerste na uitglijder van IJsselmeervogels

Amateurvoetbal

Het blijft stuivertje wisselen aan kop van de tweede divisie. AFC is sinds zaterdag weer koploper. De ploeg van coach Uli Landvreugd won, na een 1-0 achterstand bij rust, met 2-1 van Jong Sparta en zag concurrent IJsselmeervogels in Haarlem onderuitgaan bij Koninklijke HFC: 4-1. Milan Hoek en Yordi Teijsse maakten de doelpunten voor AFC, dat nu twee punten meer heeft dan IJsselmeervogels. AFC speelt volgende week thuis tegen het laaggeklasseerde FC Lienden.



Waar het zondagelftal van AFC weer koploper is, raakte het eerste zaterdag elftal van de Amsterdamse club de koppositie juist kwijt in de zaterdag eerste klasse A. De derby tegen WV-HEDW werd met 4-1 verloren. Joost Heij was de gevierde man bij WV. Hij viel na iets meer dan een uur bij een 1-1 stand en maakte vervolgens twee doelpunten. Nadat Heij op de lat had geschoten, maakte Tim Correia uit de rebound de 4-1. Correia had ook het eerste doelpunt voor WV gemaakt. Mauritsio Helstone maakte het doelpunt voor AFC, dat evenveel punten heeft als koploper DSHC uit Utrecht, maar een minder doelsaldo.



De Amsterdamse clubs in de derde divisie speelden dit weekeinde gelijk. De amateurs van Ajax speelden in de zaterdag derde divisie door een laat doelpunt van Ralph Jurka in Friesland met 1-1 gelijk tegen Harkemase Boys en De Dijk deelde in Harderwijk de punten met VVOG: 2-2. Mick Christophersen maakte de doelpunten voor De Dijk, dat ondanks het punt laatste blijft in de zaterdag derde divisie.



OFC bleef in de zondag derde divisie uit bij OSS 1920 steken op 0-0. De club uit Oostzaan blijft daardoor op de vierde plaats staan met vier punten minder dan koploper Jong Volendam, dat bovendien een wedstrijd minder heeft gespeeld.



JOS Watergraafsmeer is na een 0-0 gelijkspel tegen AFC'34 de koppositie kwijtgeraakt in de zondag eerste klasse A. De laatste keer dat de ploeg van coach Cor ten Bosch niet bovenaan stond was in november vorig jaar. Velsen is de nieuwe koploper in 1A en heeft twee punten heeft twee punten meer dan JOS Watergraafsmeer. Ajax is zo goed als veilig.



Basketbal

De basketbalsters van Loon Lions hebben op de laatste speeldag de tweede plaats op de ranglijst weggegeven.De club uit Landsmeer verloor kansloos met 69-41 van koploper Grasshoppers en eindigde daardoor gelijk met Den Helder en Binnenland uit Barendrecht. Op basis van de onderlinge resultaten legde Den Helder beslag op de tweede plek, werd Loon Lions derde en Binnenland vierde. Den Helder is in de halve finale van de play-offs de tegenstander en heeft daarin door de tweede plaats het thuisvoordeel. Het eerste duel is op 6 april.



Handbal

De handballers van Aristos pakte in de competitie in 22 eredivisiewedstrijden slechts een punt. Na 21 nederlagen en een gelijkspel was het in de eerste wedstrijd van de nacompetitie wel raak voor de club uit Amsterdam-West. DIOS uit Den Hoorn werd met 24-22 verslagen.



Hockey

De hockeysters van Amsterdam hebben de topper tegen SCHC met 2-2 gelijkgespeeld. Amsterdam kende een slechte start want na een minuut stond het al 1-0 voor SCHC en na een kwartier 2-0. Marijn Veen scoorde voor rust al de 2-1, maar het duurde tot de laatste seconde van de wedstrijd voor de gelijkmaker van Amsterdam viel. Maria Verschoor benutte een strafcorner. Door het gelijkspel is Den Bosch de nieuwe koploper. Amsterdam en SCHC hebben een punt minder dan de regerend landskampioen.



De hockeyers van Amsterdam hebben zich een week na de 8-2 oorwassing tegen HGC en het daaropvolgende vertrek van coach Graham Reid redelijk hersteld. Almere werd met 3-1 verslagen. Justin Reid-Ross, Valentin Verga en Boris Burkhardt maakten de doelpunten in de duizendste wedstrijd van Amsterdam in de hoofdklasse.