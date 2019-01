AFC verspeelt weer punten in thuiswedstrijd

Amateurvoetbal

AFC heeft voor de derde thuiswedstrijd op rij punten laten liggen. Na het 0-0 gelijkspel tegen Katwijk en de 3-2 nederlaag tegen IJsselmeervogels speelde de koploper van de tweede divisie op sportpark Goed Genoeg met 1-1 gelijk tegen Kozakken Boys. Johan Kulhan maakte het doelpunt voor AFC, dat door het verlies de voorsprong op nummer twee IJsselmeervogels zag slinken tot twee punten.



De amateurs van Ajax, De Dijk en OFC hebben allemaal verloren. OFC kende in de zondag derde divisie thuis tegen Quick een beroerde dag. De club uit Oostzaan verloor met 4-1 en eindigde met negen man. Verdedigers Bryan Ottenhoff en Mike Brantjes kregen in de eerste helft een rode kaart. OFC blijft door de nederlaag op de vijfde plaats staan in de rangschikking.



In de zaterdag derde divisie verloor Ajax thuis met 2-0 van koploper Noordwijk. De Dijk ging met 3-1 onderuit bij SteDoCo. Marc Baardman maakte in Hoornaar het doelpunt voor De Dijk, dat op de voorlaatste plaats blijft staan in de zaterdag derde divisie. Ajax vinden we terug op de veertiende plaats.



JOS Watergraafsmeer is slecht uit de winterstop gekomen. Na het gelijkspel vorige week tegen AFC'34 werd gisteren met 4-2 verloren bij FC Uitgeest. Malcolm Esajas en Stefan Schipper maakten de doelpunten voor JOS, dat door een rode kaart voor verdediger Sjoerd Gerritse met tien man afsloot. Door de nederlaag heeft koploper JOS nog maar twee punten meer dan nummer twee FC Boshuizen (2-1 overwinning op Zeeburgia).



Basketbal

De basketbalsters van Loon Lions hebben het eerste gedeelte van de competitie niet kunnen afsluiten als winterkampioen. In de eindstrijd van de Final Four in Landsmeer was Grasshoppers uit Katwijk met 63-57 te sterk voor Lions. Het team van coach Thijs Volmer had de finale bereikt door vrijdag in de halve finale Binnenland uit Barendrecht te verslaan. In de finale was de Amerikaanse Katie Bussey met 35 punten topscorer aan de kant van Lions, dat de komend weekeinde de tweede helft van de competitie begint bij Lekdetec in Bemmel.



De basketballers van Apollo hebben de uitwedstrijd tegen Aris Leeuwarden met 78-70 gewonnen. Apollo had de zege te danken aan een sterk laatste kwart. Na drie kwarten stond de ploeg van coach Patrick Faijdherbe, nadat de achterstand zelfs tien punten was geweest (54-44), met 63-60 achter. Aron Royé werd met negentien punten topscorer bij Apollo.



Handbal

De handbalsters van koploper VOC zijn na veertien wedstrijden nog altijd ongeslagen. De ploeg uit Amsterdam-Noord won de topper bij nummer twee Quintus met 23-22. VOC moest in Kwintsheul wel diep gaan. Met nog tien minuten te spelen stond Quintus met 21-20 voor. VOC was in de slotfase net iets scherper en pakte zo de dertiende zege in veertien competitieduels. De landskampioen speelde alleen gelijk bij VZV uit 't Veld.



Korfbal

De korfballers van Blauw-Wit hebben ook de derde competitiewedstrijd in 2019 verloren. PKC was in Amsterdam met 25-21 te sterk. Marloes Frieswijk en Loraine Vissers waren met vijf treffers topscorer bij Blauw-Wit. De ploeg zakt door de nederlaag naar de zesde plaats in de rangschikking. De beste vier ploegen plaatsen zich voor de play-offs.