AFC verliest voor het eerst dit seizoen in tweede divisie

Honkbal

Amsterdam Pirates heeft zich verzekerd van het thuisvoordeel in de Holland Series om de landstitel. Dit omdat de Amsterdamse ploeg door drie zeges (10-3, 6-5 en 2-0) op Neptunus Rotterdam, ook de tegenstander in de Holland Series, als eerste is geëindigd in de kampioensgroep.



Zowel zaterdag als zondag had Pirates een verlenging nodig voor de overwinning. Het winnende punt (door Aidan Finnegan) werd zaterdag pas in de dertiende inning gemaakt en zondag was Kenny Berkenbosch met een tweerun homerun in de elfde inning de gevierde man.



De Holland Series-een best-of-sevenserie- beginnen op 27 september op sportpark Ookmeer in Osdorp. De ploeg die het eerst vier wedstrijden wint, pakt de landstitel. Neptunus was de afgelopen vijf jaar de beste club van Nederland, Pirates werd voor het laatst in 2011 landskampioen.