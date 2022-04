AFC verliest opnieuw van een beloftenteam, duizendste goal korfballer Stavenuiter

Beeld ANP XTRA

Amateurvoetbal

AFC heeft in de tweede divisie voor de tweede week op rij verloren van een beloftenteam. Na de 3-2 nederlaag vorige week tegen Jong Sparta was nu Jong Volendam met 2-0 te sterk voor het elftal van coach Uli Landvreugd. Die stand stond na de eerste helft al op het scorebord. Jong Volendam had ook de eerste wedstrijd gewonnen van AFC, dat door de nederlaag zakt naar de vijfde plaats op de ranglijst.

Het kampioenschap in de zaterdag eerste klasse A komt met de week dichterbij voor WV-HEDW. Zelf won de koploper de derby met het zaterdagelftal van AFC met 2-0 en omdat nummer twee Nootdorp met 3-2 verloor van Valken ’68 is het verschil op de ranglijst al vijftien punten. Er zijn nog tien speelrondes in de zaterdag eerste klasse A. Jack van Moerkerk maakte beide doelpunten.

De amateurs van Ajax hebben de uitwedstrijd tegen Ter Leede met 2-1 verloren. Het winnende doelpunt in Sassenheim viel pas in de laatste minuut. Het doelpunt van de Ajax amateurs, dat op de veertiende plaats staat in de zaterdag derde divisie, was een benutte strafschop van Carlos Opoku.

OFC heeft zichzelf in de titelstrijd van de zondag derde divisie een slechte dienst bewezen door thuis met 3-2 te verliezen van Blauw Geel ’38. Het winnende doelpunt viel in de negentigste minuut. Joël Donald maakte de doelpunten voor OFC, dat op de tweede plaats drie punten minder heeft dan koploper Gemert.

Hockey

De hockeyers van Hurley zijn na een 3-3 gelijkspel tegen SCHC nog niet gedegradeerd uit de hoofdklasse. De Amstelveners mochten niet verliezen om rechtstreekse degradatie te voorkomen. Het duel begon echter rampzalig voor Hurley. Al na een minuut kwam SCHC met 1-0 voor. De club uit Bilthoven kwam zelfs op 3-1, maar Hurley knokte zich uiteindelijk terug naar 3-3. Daar bleef het bij en dus houdt Hurley, dat tot nu toe in zeventien duels slechts drie punten haalde, een kans op lijfsbehoud.

Amsterdam en Pinoké deden goede zaken in de strijd om de play-offs. Amsterdam won met 5-0 in en tegen Rotterdam. Trent Mitton (twee), Brent van Bijnen, Valentijn Charbon en Mirco Pruyser maakten de doelpunten voor de nummer twee op de ranglijst. Voor Pruyser was het zijn tweehonderdste doelpunt in de hoofdklasse. Pinoké won na een 1-0 achterstand thuis met 2-1 van Oranje-Rood. Dennis Warmerdam en Niek Merkus maakten de doelpunten voor Pinoké, dat gedeeld derde staat.

Korfbal

Blauw-Witspeler Momo Stavenuiter heeft met een mooie mijlpaal zijn carrière afgesloten. De 33-jarige Stavenuiter maakte tegen Oost-Arnhem in de met 27-23 gewonnen wedstrijd zes doelpunten en bracht daarmee zijn totaal aantal doelpunten in de Korfbal League op 1000. Hij had daar twaalf seizoenen voor nodig. Stavenuiter kreeg na zijn duizendste doelpunt een publiekswissel van de Blauw-Witcoaches Erik van Brenk en Mark van der Laan, die hun contract met een jaar hebben verlengd. “Ik heb door een schouderblessure het laatste jaar vaak moeten afzien,” aldus Stavenuiter. “Ik ben blij, dat ik ondanks de pijn, toch deze mijlpaal heb kunnen bereiken. Dat was de laatste weken het doel. Het is de perfecte afsluiting van mijn carrière.”