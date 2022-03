AFC verliest na dramatische eerste helft van Jong Sparta

Beeld ANP XTRA

Amateurvoetbal

AFC heeft in de tweede divisie thuis met 3-2 verloren van Jong Sparta. De eerste helft verliep dramatisch voor AFC, dat de uitwedstrijd in Rotterdam met 4-1 had gewonnen. Jong Sparta ging met een 3-0 voorsprong rusten. Binnen vier minuten na rust was de spanning door doelpunten van Kenny Teijsse en Daniel Zoutberg helemaal terug. AFC voerde de druk verder op, maar de ploeg slaagde er niet in de 3-3 te maken. AFC zakt door de nederlaag naar de vierde plaats in de tweede divisie.

WV-HEDW heeft de thuiswedstrijd tegen Monnickendam met liefst 8-2 gewonnen. Daar zag het lang niet naar uit. De ploegen gingen met een 1-1 ruststand de kleedkamer in, en na 69 minuten stond WV-HEDW slechts met 3-2 voor. Door vijf doelpunten in de laatste twintig minuten kreeg Monnickendam toch een pak slaag van de koploper in de zaterdag eerste klasse A. Ashraf Azzouz (twee), Jordy Dijkhuizen (twee), Jack van Moerkerk, Roy van Essen, Nick Lammers en Kick van Aelst maakten de doelpunten voor WV-HEDW, dat twaalf punten meer heeft dan nummer twee Nootdorp.

Swift heeft in de zaterdag hoofdklasse B de uitwedstrijd bij ONS Sneek met 5-3 gewonnen. De Amsterdamse ploeg maakte het zich onnodig lastig in Friesland. Na een paar minuten in de tweede helft stond Swift met 3-0 voor. ONS knokte zich echter terug in het duel en met een kwartier te gaan was de stand weer gelijk: 3-3. Swift leek wakker en door twee doelpunten werd het duel alsnog gewonnen. Noa Benninga, Guido Moelee, Fidel Yilmaz, Daan Driever en Jelle Spanninga maakten de doelpunten voor Swift.

Hockey

De hockeyers van Amsterdam hebben de topper tegen HGC met 3-1 gewonnen. Mirco Pruyser, Trent Mitton en Valentijn Charbon maakten in Wassenaar de doelpunten voor Amsterdam. Door de overwinning klimt Amsterdam naar de derde plaats. De mannen van Pinoké zijn na het 3-3 gelijkspel tegen Klein Zwitserland op de vierde plaats ook nog volop in de race voor de play-offs.

International Stella van Gils vertrekt na dit seizoen bij Pinoké en gaat naar Amsterdam. De 22-jarige middenvelder heeft een tweejarig contract getekend. Van Gils werd vorig jaar met het Nederlands team Europees kampioen en ze ging als reserve mee naar de Olympische Spelen. “Spelen voor Amsterdam lijkt me ontzettend gaaf en een fantastische kans,” aldus Van Gils. “Na 16 jaar bij Pinoké ben ik toe aan een nieuwe prikkel, met mensen uit de absolute top om mij heen.” Met Van Gils in de ploeg won Pinoké dit weekeinde met 2-1 van Klein Zwitserland. Amsterdam speelde met 0-0 gelijk bij HDM en Hurley speelde met 1-1 gelijk tegen Oranje-Rood.

Vrouwenvoetbal

De voetbalsters van Ajax hebben tegen PSV dure punten verspeeld in de strijd om de landstitel. Het bleef op sportpark de Toekomst 0-0. Beide elftallen kregen kansen, maar de bal wilde er niet in. Zo eindigde een inzet van Ajax-aanvaller Chasity Grant in de slotminuten op de paal. De vrouwen van Ajax staan door het gelijkspel in punten gelijk bovenaan met FC Twente. De club uit Enschede heeft echter een duel minder gespeeld.