AFC verliest door gemiste strafschop Kenny Teijsse

Kenny Teijsse van AFC mist de strafschop. Beeld BSR Agency

Amateurvoetbal

AFC heeft na drie overwinningen op rij weer verloren in de tweede divisie, De ploeg van coach Uli Landvreugd verloor uit bij Rijnsburgse Boys met 2-0. Het had ook anders kunnen aflopen voor AFC. Bij een 1-0 achterstand miste Kenny Teijsse in de 46ste minuut een strafschop. Door de nederlaag staat AFC op de vierde plaats met vier punten minder dan koploper IJsselmeervogels. De club uit Spakenburg heeft een bovendien een wedstrijd minder gespeeld.

De amateurs van Ajax en OFC uit Oostzaan spelen woensdag in de eerste ronde van de KNVB-beker op sportpark De Toekomst tegen elkaar. Beide clubs kenden geen goede generale voor het duel. De amateurs van Ajax verloren in de zaterdag derde divisie thuis met 2-1 van FC Lisse. Romano de Jonghe maakte het doelpunt voor Ajax, dat op de voorlaatste plaats staat in de zaterdag derde divisie.

OFC speelde in de zondag derde divisie in Den Haag teleurstellend met 1-1 gelijk tegen hekkensluiter Quick. De club uit Oostzaan blijft daardoor op de vierde plaats staan op de ranglijst met drie punten minder dan koploper sv Oss 1920.

Swift heeft de kans laten lopen alleen koploper te worden in de zaterdag hoofdklasse B. De ploeg van coach Martin de Groot ging in en tegen Nijkerk hard onderuit: 5-0. Swift zakt door de nederlaag naar de vierde plaats op de ranglijst met twee punten minder dan lijstaanvoerder Eemdijk.

In dezelfde klasse speelde De Dijk thuis met 1-1 gelijk tegen Buitenpost uit Friesland. Mylan Polman maakte het doelpunt voor De Dijk, dat op de veertiende plaats staat in de zaterdag hoofdklasse B.

JOS Watergraafsmeer heeft zich goed hersteld van de 3-0 nederlaag twee weken geleden bij Hoogeveen. De Amsterdammers wonnen in de zondag hoofdklasse A thuis met 3-1 van VOC uit Rotterdam. De eindstand stond al na een kwartier op het bord. De doelpunten van JOS werden gemaakt door Reggie Schaap (twee) en Tim Plemper. JOS staat op de tweede plaats met een punt achterstand op koploper Hoogeveen.

Basketbal

De basketbalsters van Loon Lions hebben dit weekeinde een mooie overwinning behaald op landskampioen Grashoppers uit Katwijk. Het werd in Landsmeer 77-69. Een maand geleden had Lions in de strijd om de supercup nog met acht punten verschil verloren van Grashoppers. Lions staat in de vrouwen basketball league op de derde plaats met twee punten minder dan koploper Binnenland uit Barendrecht

Handbal

De handbalsters van VOC lijken onklopbaar in de vrouwen eredivisie. De ploeg van coach Ricardo Clarijs heeft ook de zevende competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De landskampioen was in de topper tegen bekerwinnaar Quintus, dat vorig seizoen de finale van de play-offs om de landstitel van VOC verloor, met 26-21 te sterk. VOC, dat de afgelopen drie seizoenen landskampioen werd, bleef vorig seizoen de hele competitie ongeslagen (zestien overwinningen en twee gelijke spelen).

Hockey

De hockeysters van Hurley hebben, ondanks een mooie inhaalrace, met 4-3 verloren bij SCHC. De ploeg uit Bilthoven leek na 42 minuten met een 3-0 voorsprong op weg naar een gemakkelijke overwinning. Daar dachten de speelsters van Hurley anders over. Door doelpunten van Teuntje Horn, Joëlle Ketting en Gitte Michels trok de Amsterdamse ploeg de stand weer gelijk. In de slotfase ging het echter toch nog mis voor Hurley door een benutte strafcorner van SCHC.

De vrouwen van Amsterdam speelden de topper thuis tegen Oranje-Rood met 2-2 gelijk. Het was al het vierde gelijkspel in acht wedstrijden voor de landskampioen. Amsterdam kwam door Ilse Kappelle en Charlotte Vega met 2-0 voor, maar zag Oranje-Rood vlak voor tijd de 2-2 maken. Pinoké won door doelpunten van Kiki Rozemeijer, Maria Steensma en Frédérique Malefason thuis met 3-2 van Bloemendaal. Amsterdam staat in de vrouwen hoofdklasse op de zesde plaats, Pinoké is zevende en Hurley staat op de negende plaats.