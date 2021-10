AFC vergeet zichzelf te belonen tegen Heerenveen in KNVB-bekerduel

De 1-0 van Dalian Maatsen van AFC op sportpark Goed Genoeg. Beeld ANP

Met flink veel vuurwerk – het leek wel oud en nieuw – presenteerde AFC het vernieuwde sportpark aan de profvoetballers van Heerenveen. En het was Splinter de Mooij die al vroeg liet zien dat AFC helemaal niet bang hoefde te zijn voor de Friezen. De aanvallende middenvelder gleed alleen wat ongelukkig weg, waardoor hij niet goed kon afdrukken.

Even later kreeg Heerenveenspeler Joey Veerman een opgelegde kans vanaf rand zestien, maar zijn schot was te zacht en een gemakkelijke prooi voor doelman Patrick Zonneveld. Daarna werd er wel gescoord; aan de andere kant van het veld. Verdediger Dalian Maatsen kopte in de 18e minuut namens AFC raak, na een vrije trap van Milan Hoek.

De Amsterdammers, uitkomend in de tweede divisie ofwel het hoogste amateurniveau, toonden zich vervolgens een meer dan geduchte tegenstander. Spits Raily Ignacio was een fijn aanspeelpunt en kreeg ook een paar opgelegde kansen, maar wist die niet te verzilveren.

Nicolas Madsen van Heerenveen kopt op de lijn de bal weg. Beeld ANP

Ondertussen raakte Heerenveen gefrustreerd. Exemplarisch was de gele kaart die Joey Veerman kreeg wegens protesteren nadat De Mooij een vrije trap kreeg. Na rust drong de Friese club wel aan, maar wist het de AFC-verdediging lange tijd niet te slechten. Verkeerde passes, gemiste kansen, een hoog overgeschoten vrije trap; het kon op hoongelach rekenen van het Amsterdamse publiek.

Counter

Ondertussen loerde AFC op de counter. Ignacio gaf voor in de 65ste minuut, weer op de Mooij. Die kon de bal aannemen, maar het schot dat volgde raakte de lat. Uit de hoekschop erna kopte een Heerenveenspeler de bal nog van de lijn.

Zo leek AFC een waanzinnige stunt over de streep te trekken. Maar met nog een kwartier te spelen ging het ineens snel. In luttele minuten draaiden spits Henk Veerman en linksbuiten Filip Stevanovic de stand om: 1-2 voor Heerenveen.

Ook een dot van een kans in blessuretijd van verdediger Tim Linthorst bracht daar geen verandering meer in.