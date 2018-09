AFC uitzinnig na bekerwinst: 'Ik heb met open mond staan kijken'

Uli Landvreugd, trainer van AFC

Trainer Uli Landvreugd geloofde in een goed resultaat voor de tweede divisieclub uit Zuid. "Iedereen bij ons heeft betaald voetbal gespeeld, bij clubs als AZ, Vitesse, Go Ahead en ADO. Onze jongens hebben dezelfde bagage als die van Telstar, maar hebben voor een maatschappelijke carrière gekozen. We zijn net zo goed en sommigen van ons zijn zelfs beter."



"Het was alleen de vraag of we het fysiek konden opbrengen. We hebben ze meteen vastgezet, dat hebben we goed gedaan. Ik denk dat we mentaal verder zijn. We hebben ook meer wedstrijden in de benen."



"Iedereen was uitzinnig. Volgens mij is het ook wel even geleden dat AFC doorging naar de tweede ronde. We kwamen bij elkaar in de kleedkamer: het was zingen, dansen - het bier vloog door de lucht."



Zaterdagavond vindt de loting voor de tweede bekerronde plaats. Landvreugd denkt aan twee scenario's. "Ik hoop op een kleinere club, zodat we nog een ronde verder komen. En anders, ja, dan willen we het wel opnemen tegen Ajax, Feyenoord of PSV."