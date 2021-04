AFC stunt met komst profvoetballer Thomas Verhaar

Beeld ANP

Amateurvoetbal

Een opmerkelijke transfer. Aanvaller Thomas Verhaar van Excelsior stopt na dit seizoen als profvoetballer en hij gaat bij spelen bij AFC in de tweede divisie. De 33-jarige rechtsbuiten, die in het verleden speelde bij Sparta en Ajax Cape Town, heeft een aflopend contract bij Excelsior en komt daardoor transfervrij naar Amsterdam. De keuze voor AFC is weloverwogen. “Ik heb met meerdere clubs gesproken, maar bij AFC was het gevoel het beste,” zegt Verhaar op www.voetbalrotterdam.nl. “Ik was al aan het nadenken wat ik wil met mijn trainerscarrière en daar ga ik nu mee verder. Daarnaast wil ik blijven voetballen en die kans krijg ik bij AFC in de Tweede Divisie. Dat vind ik een mooie competitie om in actief te zijn.”

Nog meer transfernieuws in het amateurvoetbal. Ralf Jurka speelt komend seizoen bij Swift in de zaterdag hoofdklasse. De 26-jarige spits nam in de zomer van 2020, na twee seizoenen bij de amateurs van Ajax, een sabbatical. Jurka speelde in het verleden ook bij NFC, Roda ’23 en Sporting Martinus. Swift haalde eerder al de doelmannen Colby Harmon (WV-HEDW) en Mats van der Wijst (zonder club). Ook aanvaller Mex Bakker (Bennekom) speelt komend seizoen op het Olympiaplein.

Handbal

De handballers van Aalsmeer hebben snel revanche genomen op Hurry Up. De regerend landskampioen verloor vorig weekeinde verrassend van de hekkensluiter in de kampioenspoule, maar deze week was Aalsmeer wel bij de les tegen de club uit Drenthe. Aalsmeer won thuis met 28-23 en blijft daardoor op de tweede plaats staan in de kampioenspoule. Het Limburgse Lions is koploper met twee punten meer, maar Aalsmeer heeft een wedstrijd minder gespeeld.

Hockey

De hockeyers van Pinoké hebben voor de vijfde wedstrijd op rij niet kunnen winnen in de hoofdklasse. De derby tegen Amsterdam eindigde zoals die begon: 0-0. Door het gelijkspel blijft Pinoké op de vijfde plaats staan in de hoofdklasse. De achterstand op nummer vier HGC is een punt en Den Bosch is zesde met net zo veel punten als Pinoké. De beste vier ploegen plaatsen zich voor de play-offs. Hurley won met 2-1 van de nog puntloze hekkensluiter Almere. De doelpunten van Hurley werden gemaakt door Justin Reid-Ross en Philip Thiadens uit strafcorners. Hurley blijft, ondanks de overwinning, voorlaatste op de ranglijst.

Vrouwen Amsterdam ontsnappen in de slotfase

De hockeysters van Amsterdam leken in de topper bij SCHC op weg naar een nederlaag. De ploeg van Robbert Tigges stond met vier minuten te spelen met 2-1 achter. Door doelpunten van Lauren Stam (strafbal) en Michelle Fillet pakte Amsterdam in Bilthoven alsnog de overwinning en blijft koploper in de vrouwen hoofdklasse. Amsterdam weet wel dat het de rest van de competitie het zonder aanvoerder Eva de Goede moet doen. De international brak vorige week haar pols en is geopereerd. De Goede hoopt op tijd fit te zijn voor de Olympische Spelen. De vrouwen van Hurley wonnen door een doelpunt van Gitte Michels met 1-0 van Victoria. Pinoké speelde met 1-1 gelijk tegen HDM (doelpunt Pinoké van Maria Steensma). Hurley en Pinoké staan op de gedeelde vijfde plaats, maar kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs.