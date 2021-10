AFC-spits Raily Ignacio scoort al na negen seconden

RONDJE LANGS DE VELDEN Beeld ANP XTRA

AFC-spits Raily Ignacio heeft in de wedstrijd tegen Jong Sparta bliksemsnel gescoord. Ignacio schoot op Het Kasteel de bal al na negen seconden in het doel. Mede dankzij dit snelle doelpunt won AFC de topper met 4-1. Ignacio maakte nog een doelpunt en Kenny Teijsse en Splinter de Mooij scoorden ook voor AFC, dat nu op de tweede plaats staat in de tweede divisie. Het doelpunt van Ignacio is niet het snelste doelpunt ooit op de Nederlandse voetbalvelden. Koos Waslander scoorde als speler van NAC Breda in 1982 tegen PEC Zwolle al na acht seconden. Nog altijd het record in de Eredivisie.

De amateurs van Ajax hebben in de zaterdag derde divisie de uitwedstrijd tegen Excelsior ’31 met 2-0 verloren. De ploeg van coach Detlef Le Grand blijft daardoor in uitwedstrijden slecht presteren. In de vier tot nu toe dit seizoen gespeelde duels buitenshuis pakten de Ajax-amateurs slechts een punt. Ter vergelijking: de vier thuiswedstrijden leverden negen punten op. De Ajax-amateurs staan op de negende plaats op de ranglijst en spelen volgende week thuis tegen de nummer acht, Staphorst.

OFC blijft door een 3-1 overwinning op DEM koploper in de zondag derde divisie. De club uit Oostzaan kreeg de zege niet cadeau. DEM stond twintig minuten voor tijd nog met 1-0 voor. Dankzij een doelpunt van Niels Buter (70ste minuut) en twee doelpunten van Abdelmalek El Hasnaoui (81ste en 88ste minuut) bleven de drie punten toch in Oostzaan. JOS Watergraafsmeer speelde in dezelfde divisie thuis met 3-3 gelijk tegen OSS 1920. Nigel Hardenberg (twee) en Raymond Fafiani maakten de doelpunten voor JOS, dat op de negende plaats staat.

De basketballers van Apollo Amsterdam hebben zich goed hersteld van het pak slaag (103-57 nederlaag) vorige week tegen Den Bosch. Apollo was dit weekeinde met 87-76 te sterk voor Den Helder Suns. Bij Apollo deed de nieuwe Amerikaanse aanwinst Justin Mitchell voor het eerst mee. De guard was goed voor zestien punten, tien rebounds en vier assists. De Duitser Tibor Taras werd met twintig punten topscorer aan de kant van Apollo.

De hockeysters van Pinoké hebben in de vrouwen hoofdklasse voor een grote stunt gezorgd. De derby tegen Amsterdam werd met 5-3 gewonnen. Pinoké nam door doelpunten van Kelly Hoyng-Jonker (twee), Maxime Kerstholt (twee) en Kari Stam zelfs een 5-0 voorsprong. Een vernedering leek aanstaande, maar door late treffers van Michelle Fillet (twee) en Maria Verschoor kreeg de uitslag een dragelijker aanzien voor Amsterdam. De hockeysters van Hurley verloren thuis met 3-0 van SCHC. Amsterdam staat, ondanks de nederlaag, op de tweede plaats in de vrouwen hoofdklasse. Hurley staat op de vijfde plaats en Pinoké is de nummer zes.

De hockeyers van Amsterdam wonnen wel van Pinoké. Het werd 6-3. Mirco Pruyser, die deze week stopte als international van het Nederlands team, maakte twee doelpunten voor Amsterdam. De overige doelpunten van Amsterdam waren van Brent van Bijnen (twee), Trent Mitton en Bram Huijbregts. Voor Pinoké scoorden Dennis Warmerdam, Sebastien Dockier en Alexander Hendrickx. De hockeyers van Hurley leken tegen Den Bosch voor het eerst dit seizoen een punt te pakken, maar door een doelpunt in de laatste minuut van Den Bosch werd toch met 3-2 verloren door de hekkensluiter van de mannenhoofdklasse. Deegan Huisman en Indra Aerts maakten de goals voor Hurley.

De honkballers van Amsterdam Pirates konden bij twee overwinningen in de Holland Series op Neptunus Rotterdam dit weekeinde landskampioen worden. Het liep anders. Neptunus won twee keer (2-0 en 8-2). Het ging voor Pirates zaterdag in Rotterdam meteen mis in de eerste inning. Neptunus scoorde twee punten en dat bleken uiteindelijk de enige punten van de wedstrijd. Pirates nam zondag op sportpark Ookmeer zelf in de eerste inning een 2-0 voorsprong. De vierde inning verliep echter dramatisch voor de ploeg van coach Michael Duursma. Op het gooien van de werpers Gio de Graauw, Kevin Geestman en Kevin Groen sloeg Neptunus zeven spelers over de thuisplaat. Daar kwam in de vijfde inning nog een punt bij. Pirates was niet in staat nog te scoren en verloor met 8-2. De stand in de best-of-seven-serie is daardoor weer gelijk: 2-2. De ploeg, die als eerste vier wedstrijden wint, is landskampioen. De vijfde wedstrijd is donderdag in Rotterdam, het zesde duel zaterdag in Amsterdam. Mocht er dan nog geen beslissing zijn, volgt er zondag een zevende wedstrijd in Rotterdam.