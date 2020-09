AFC speelt met 10 man gelijk bij competitiestart

Raily Ignacio van AFC. Beeld BSR Agency

Amateurvoetbal

AFC heeft de eerste wedstrijd van het seizoen in de tweede divisie niet kunnen winnen. Bij Noordwijk speelde de ploeg van coach Uli Landvreugd met 2-2 gelijk. AFC kwam twee keer op achterstand, maar aanvaller Raily Ignacio bezorgde de Amsterdammers met twee doelpunten een punt. AFC eindigde het duel met tien man. Tim Linthorst viel in de zeventigste minuut geblesseerd uit (schouder uit de kom). Omdat AFC al drie keer had gewisseld, mocht Linthorst niet meer worden vervangen.

De amateurs van Ajax kende in de zaterdag derde divisie een valse start. SteDoCo was in Hoornaar met 4-1 te sterk. Ricardo Fransberg maakte het doelpunt voor de amateurs van Ajax. In de ploeg van nieuwe coach Detlef Le Grand ontbrak Dico Koppers. De 28-jarige oud-prof (acht officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax) is nog niet wedstrijdfit.

In de zondag derde divisie won OFC uit Oostzaan door een benutte strafschop van Mukhtar Suleiman in de 95ste minuut met 3-2 van Westlandia. Niels Springer maakte de andere doelpunten voor OFC. Het naar de derde divisie gepromoveerde JOS Watergraafsmeer ging ongelukkig met 1-0 onderuit tegen Groene Ster. Het doelpunt van de club uit Heerlen viel in de negentigste minuut.

In de zaterdag hoofdklasse B begon Swift goed aan de competitie met een 4-2 overwinning in en tegen Volendam. De Dijk was thuis kansloos tegen AZSV. De ploeg uit Aalten won met 3-0.

Hockey

De wedstrijd van de hockeysters van Amsterdam tegen HGC werd vanwege drie coronagevallen in de selectie zondag niet gespeeld. De mannen van Amsterdam kwamen wel gewoon in actie. De derby tegen Hurley werd met 5-1 gewonnen. Tanguy Cosyns, Valentijn Charbon, Billy Bakker, Mirco Pruyser en Teun Rohof maakten de doelpunten voor Amsterdam. De treffer van Hurley was van Philip Thiadens. De hockeyers van Pinoké stonden na de eerste helft met 3-0 achter tegen Den Bosch. In de tweede helft waren de Amsterdammers wel wakker. Door doelpunten van Alex Hendrickx en Niklas Wellen kwam Pinoké terug tot 3-2, maar verder liet Den Bosch het niet komen.

Rentree Jonker

De vrouwen van Amsterdam mochten dus niet spelen, maar de hockeysters van Hurley en Pinoké kwamen wel in actie. Pinoké won door doelpunten van Sian Keil en Sterre Deetman thuis met 2-0 van Kampong. Bij Pinoké maakte oud-international Kelly Jonker haar opwachting. Jonker stopte vorig jaar bij het Nederlands team en Amsterdam, omdat ze in verwachting was. Ze heeft ervoor gekozen dit seizoen bij Pinoké te gaan spelen. De hockeysters van Hurley verloren door een doelpunt in de laatste minuut met 2-1 van HDM. Roos Drost maakte het doelpunt van Hurley

Honkbal

De slagploeg van de honkballers van Amsterdam Pirates kon zich dit weekeinde helemaal uitleven tegen hekkensluiter Storks. De ploeg van coach Michael Duursma won met 11-0, 24-2 en 16-1. Met 24-2 overwinning van zaterdag verbeterde Pirates na negentien jaar het eigen record binnengeslagen punten in een wedstrijd. In 2001 won Pirates met 23-5 van ADO. Voor Pirates beginnen donderdag de play-offs. Met HCAW uit Bussum, Neptunus uit Rotterdam en Pioniers uit Hoofddorp strijden de Amsterdammers om twee plaatsen in de finale om het landskampioenschap.

Vrouwenvoetbal

De vrouwen van het Ajax zijn de competitie goed begonnen. De topper tegen FC Twente werd met 3-1 gewonnen. Ajax kwam door een eigen doelpunt van de van FC Barcelona overgekomen international Stefanie van der Gragt vroeg op achterstand. Marjolijn van de Bighelaar zette snel daarna de 1-1 op het bord voor Ajax. Vanity Lewerissa maakte daarna de 2-1 voor Ajax en Van der Gragt maakte haar eerdere fout vlak voor rust goed door een vrije trap binnen te schieten. Die stand bleef in de tweede helft op het bord.