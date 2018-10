AFC speelt in Olympisch Stadion: 'Echt een eer'

Een geluk bij een ongeluk, want de KNVB keurde het eigen sportveld voor de thuiswedstrijd van de club af. "Ons veld heeft geen verlichting. En nu het eerder donker wordt, is dat wel echt nodig," zegt trainer Uli Landvreugd.



Twee andere opties vielen af. Een tijdelijke dure lichtinstallaties zou in de papieren lopen. Ook de wedstrijd verzetten was niet mogelijk, omdat de wedstrijden gelijktijdig om 19.00 uur moeten starten.



De club heeft goede banden met het Amsterdamse stadion. "Het is heel bijzonder. Echt een eer. Het voelt als een tweede thuis." AFC speelde in 2005 een bekerwedstrijd tegen Omniworld in het stadion.



Of de locatie helpt in een postieve wedstrijduitslag, vindt Landvreugd lastig inschatten. "Als we dan ergens anders moeten spelen, dan is het Olympisch Stadion een goede tweede plek."



Lees ook: AFC zorgt met bekeruitschakeling Telstar voor stunt