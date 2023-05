AFC speelt gelijk in Oostzaan en is koppositie in de Tweede Divisie kwijt aan Katwijk

AFC-speler Milan Hoek en Eric Veerman van OFC. Beeld Pro Shots / Vincent de Vries

De mannen uit Amsterdam-Zuid begonnen zaterdagmiddag als koploper aan speelronde 33 in de Tweede Divisie, maar wisten dat ze bij puntenverlies ingehaald zouden kunnen worden door Rijnsburgse Boys en VV Katwijk. Alle negen wedstrijden trapten af om 15.30 uur en de top-drie wisselde de koppositie gedurende de middag af. Dat AFC een zware middag tegemoet ging, bleek al snel. Al helemaal toen OFC in de 38ste minuut op voorsprong kwam via Niels Butter.

In eerste instantie leek Rijnsburgse Boys met een gelijkspel tegen Jong Volendam het meeste profijt te gaan hebben bij de stand in Oostzaan. Katwijk kende in de tweede helft echter weinig problemen in Lisse en kwam uiteindelijk met 0-2 voor te staan, waardoor het de koppositie overnam. Lang leek AFC de grote verliezer van het weekend te worden, maar in de 81e minuut van de wedstrijd bracht jongeling Soufiane Hetli nog enigszins redding door de Amsterdammers op 1-1 te zetten.

Kampioenschap niet meer in eigen hand

Waar Rijnsburgse Boys uiteindelijk met lege handen achterbleef door met 4-3 te verliezen in Volendam, hield Katwijk wel stand. AFC en Katwijk staan beide op 68 punten, Rijnsburgse Boys volgt op 2 punten achterstand.

Sommigen hadden zich misschien al ingesteld op een kampioensfeest van AFC, maar hoewel dit nog altijd mogelijk is, zal de ploeg van trainer Benno Nihom volgend weekend alle zeilen bij moeten zetten tegen nummer vijftien Excelsior Maassluis. Zelfs dan hebben de Amsterdammers het kampioenschap echter niet meer in eigen hand, maar met een lastige thuiswedstrijd tegen Spakenburg voor Katwijk is er nog altijd hoop.