AFC speelt gelijk en Pirates na zege gedeeld koploper

Amateurvoetbal

AFC heeft lijfsbehoud in de tweede divisie tijdens de laatste speelronde komend weekeinde in eigen hand. De ploeg van coach André Wetzel moet op bezoek bij Excelsior Maassluis gelijkspelen om ook volgend seizoen in de tweede divisie uit te mogen komen.



AFC had zich zaterdag bij een overwinning thuis op Kozakken Boys al veilig kunnen spelen, maar het werd op sportpark Goed Genoeg, mede doordat AFC-speler Magid Jansen een strafschop miste, 1-1. Matthijs Jesse maakte het doelpunt voor AFC, dat door het gelijkspel op de twaalfde plaats blijft staan in de rangschikking met drie punten meer dan het op een nacompetitieplaats staande FC Lisse.



Het al gedegradeerde De Dijk won door een benutte strafschop in blessuretijd van Raymond Baten met 3-2 van Jong Sparta. Bij De Dijk kon er na de degradatie vorige week van het eerste zondagteam dit Pinksterweekeinde overigens wel feest worden gevierd. De club uit Amsterdam-Noord won met liefst 16-0 van KFC en werd kampioen van de zaterdag vierde klasse C. Schadrac Leijgraaff maakte zes doelpunten in de kampioenswedstrijd.



De amateurs van Ajax hebben door een 3-3 gelijkspel tegen Zuidvogels de derde periode in de zaterdag hoofdklasse B gewonnen. Cedric Main, Ricardo Fransberg en Bilal el Amrani maakten de doelpunten voor de ploeg van coach Jorg Smeets. Ajax plaatst zich door het winnen van de periode voor de nacompetitie voor een plaats in de derde divisie.



In de zaterdag tweede klasse plaatste Blauw-Wit Beursbengels zich door een 3-1 overwinning op Amstelveen voor de nacompetitie voor promotie naar de eerste klasse. Zion Linger maakte een hattrick voor Blauw-Wit.