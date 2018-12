AFC reist met zo'n 480 supporters af naar Willem II

Hans Veldkamp, commissaris jeugdzaken bij AFC, schat dat er zo'n 480 supporters meereizen naar Tilburg. Bijna alle jeugdspelers zijn van de partij.



"Volgens mij is het nog nooit voorgekomen in de historie van de club dat er zoveel jeugd naar een wedstrijd van het eerste komt kijken," lacht Veldkamp.



"Ongetwijfeld zullen er mensen zijn die het uiteindelijk niet halen. Mijn zoons bijvoorbeeld moeten alles uit de kast halen om vanuit school naar AFC te fietsen. We verzamelen al rond 15.00 uur 's middags bij het clubhuis. In de bus krijgt iedereen een muts, sjaal en lunchpakket."



Verrassend

De achtste finale is dit kalenderjaar de laatste wedstrijd voor de club uit Zuid. AFC kroonde zich afgelopen weekeinde tot winterkampioen van de tweede divisie. De ploeg van coach Uli Landvreugd speelde de topper tegen Katwijk, ondanks de nodige kansen voor beide teams, met 0-0 gelijk.



De wedstrijd tussen Willem II en AFC begint om 18.30 uur in het Koning Willem II Stadion. De Amsterdammers schakelden eerder verrassend de eerstedivisieclubs Telstar en TOP Oss uit in het bekertoernooi.



