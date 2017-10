AFC reageert verrast op besluit Du Chatinier

Du Chatinier haalde zaterdag na de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen IJsselmeervogels in een interview met de website voetbal247 hard uit naar AFC. "Ik ben helemaal klaar met het huichelachtige gedrag van die zogenaamde clubiconen van AFC, die zeggen het beste met de club voor te hebben," aldus Du Chatinier. "Prima als je kritiek hebt, maar zeg het me dan recht in m'n porem. En als ik ze er dan op aanspreek, ontkennen ze het glashard in m'n gezicht. Ik zit daarom volgende week tegen FC Lienden niet meer op de bank."



Volgens Du Chatinier, die al had aangegeven na dit seizoen te stoppen als coach van AFC, had hij van verschillende mensen gehoord dat AFC al gesprekken voerde met andere trainers. De positie van de trainer stond onder druk omdat AFC na een reeks nederlagen naar de voorlaatste plaats was gezakt in de tweede divisie.



AFC-voorzitter Ad Westerhof hoorde het nieuws over het vertrek en de kritiek van Du Chatinier in New York, waar Westerhof enkele dagen verblijft. "Ik heb contact proberen te krijgen met Du Chatinier. Dat is me tot op heden helaas nog niet gelukt," aldus Westerhof. "Ik ben verbaasd dat Du Chatinier dit allemaal zegt en wil graag hem zelf hierover spreken. "Dit is voor mij een verrassende en onverwachte ontwikkeling. "



Assistent-trainer Said Moumane neemt voorlopig de taken over van Du Chatinier.