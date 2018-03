AFC over De Dijk heen in degradatiestrijd

Amateurvoetbal

AFC heeft de degradatiekraker in de tweede divisie tegen TEC uit Tiel met 2-0 gewonnen. De doelpunten van AFC vielen pas in de laatste zeven minuten van de wedstrijd en werden gemaakt door Raily Ignacio en Malcolm Esajas. AFC klimt door de zege van de voorlaatste naar de vijftiende plaats. Dat gaat ten koste van De Dijk, dat met 3-0 verloor bij FC Lisse. De Dijk heeft nu twee punten minder dan AFC en staat samen met TEC op de voorlaatste plaats in de tweede divisie. AFC heeft wel een wedstrijd meer gespeeld dan De Dijk.



AFC zaterdag strijdt in de hoofdklasse A tegen degradatie. Het elftal van coach Benno Nihom pakte thuis tegen Rijsoord drie belangrijke punten. Het werd door doelpunten van Mauritsio Helston, Tommy Dekkers en Daan Sutorius 3-2 voor AFC, dat door de zege klimt naar de dertiende plaats in de hoofdklasse A. Swift dat met 2-1 verloor van Rijnvogels (doelpunt Swift van Shaquille Doorson) staat op de achtste plaats.



Basketbal

De basketbalsters van Loon Lions moeten woensdag winnen van Binnenland om in de race te blijven voor de landstitel. Lions verloor dit weekeinde de eerste wedstrijd in de kwartfinale van de play-offs tegen Binnenland, na een 30-29 achterstand bij rust, met 66-63. Fieke Ligthart werd in Barendrecht met 24 punten topscorer bij Lions. De ploeg van coach Harvey van Stein speelt woensdag de tweede wedstrijd in de best-of-three-serie in Landsmeer. Een overwinning is voor Lions nodig om een derde en beslissende wedstrijd, in Barendrecht, te mogen spelen. Bij een nederlaag is het seizoen voorbij voor Lions en pakt de zesvoudig landskampioen voor het tweede seizoen op rij geen prijs.



Hockey

De hockeysters van Amsterdam zijn door een 3-1 zege op Oranje Rood koploper in de vrouwenhoofdklasse. De ploeg van coach Rick Mathijssen passeerde op de ranglijst Den Bosch, omdat de wedstrijd van de club uit Noord-Brabant tegen HDM werd afgelast. Amsterdam heeft daardoor twee punten meer dan Den Bosch, maar wel een duel meer gespeeld. Alle doelpunten bij de wedstrijd tegen Oranje-Rood vielen in de eerste 22 minuten. Marijn Veen, Noor de Baat en Kelly Jonker maakten de doelpunten voor Amsterdam.



De vrouwen van Hurley voorkwamen een blamage in en tegen Groningen. Door een doelpunt vijf minuten voor tijd van Teuntje Horn won Hurley met 2-1 van de hekkensluiter. Het andere Amsterdamse doelpunt was van Maartje van der Vis. Hurley staat op de zesde plaats.



De hockeyers van Amsterdam hadden een gemakkelijke middag tegen Almere. Het werd in het Wagenerstadion 7-1. De Zuid-Afrikaan Justin Reid-Ross maakte drie doelpunten en Mirco Pruyser twee. Tijn Lissone en Casper Horn maakten de andere goals van de nummer drie van de hoofdklasse.



Pinoké verloor ondanks een 2-0 voorsprong met 4-3 van HDM en staat negende. De doelpunten van Pinoké werden gemaakt door Lukas Sutorius, Marlon Landbrug en Pepijn Scheen.



Korfbal

De korfballers van Blauw-Wit zijn door een 24-24 gelijkspel tegen de KZ op de derde plaats geëindigd in de korfbal league. De Amsterdammers ontlopen daardoor in de halve finales van de play-offs om het landskampioenschap in de zaal titelfavoriet PKC. Blauw-Wit kreeg het punt niet cadeau in Koog Zaandijk. Twee minuten voor tijd stond KZ met 24-22 voor. Invaller Randell van der Steen zette twaalf seconden voor tijd de 24-24 eindstand op het bord. Blauw-Wit treft nu in de halve finales van de play-offs TOP uit Sassenheim. Ook geen gemakkelijke tegenstander. Blauw-Wit verloor vorig seizoen de zaalfinale in de Ziggo Dome van TOP.