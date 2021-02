AFC opnieuw de beste amateurvoetbalclub van Nederland

Het complex van AFC. Beeld Elmer van der Marel

Amateurvoetbal

Vakblad De Voetbaltrainer heeft AFC, ondanks dat er al maanden niet op amateurniveau wordt gevoetbald, voor de achtste keer op rij uitgeroepen tot beste amateurclub van Nederland. Op de ranglijst blijft het Alphense Boys en Quick Boys voor. Bij het opmaken van de lijst met de beste 200 amateurclubs van Nederland wordt gekeken naar het competitieniveau van de eerste elftallen en de hoogst spelende jeugdteams.

Op de ranglijst staan nog 15 verenigingen uit de regio Amsterdam. De Dijk (26), Zeeburgia (43), DWS (50), WV-HEDW (81) en OFC (87) hebben de top 100 gehaald. Ook DCG (103), SDZ (113), Sporting Martinus (114), Buitenveldert (116), Swift (124), JOS Watergraafsmeer (139), FC Amsterdam (164), Joga Fortius (171), Roda ’23 (177) en IVV (192) staan op de ranglijst. IVV, JOGA Fortius, FC Amsterdam, JOS Watergraafsmeer en Sporting Martinus haalden vorige jaar de lijst niet.

Basketbal

De basketballers van Apollo hebben ook de zevende wedstrijd van het seizoen verloren. Basketbal Academie Limburg (BAL) was in Amsterdam met 81-70 te sterk. Apollo leek na een goede eerste helft op weg naar de eerste overwinning van het seizoen. Door een driepunter van Sergio de Randamie, die met 19 punten topscorer werd bij Apollo, ging de Amsterdamse ploeg met een 38-30 voorsprong de rust. In de tweede helft kon Apollo het niveau niet vasthouden. De ploeg van coach Edwin van der Hart leek conditioneel op te zijn. BAL profiteerde optimaal en won uiteindelijk met 81-70. Bij Apollo ontbrak Berend Weijs. Weijs werd donderdag in de wedstrijd tegen Groningen na een onsportieve fout uit het veld gestuurd en in afwachting van een uitspraak van de tuchtcommissie is hij voorlopig geschorst.

Verlenging

De basketbalsters van Lions hebben in de strijd om de play-offs slechte zaken gedaan. De ploeg uit Landsmeer verloor na verlenging met 75-66 van Binnenland. Na de officiële speeltijd was de stand in Barendrecht 59-59. In de verlenging nam Lions een 64-62 voorsprong, maar daarna wist de ploeg van coach Marlous Nieuwveen nog maar één keer te scoren. Binnenland kon daardoor een gaatje slaan en won met 75-66. Lions staat na de nederlaag met zes punten uit zes duels op de vijfde plaats.

Hockey

Pinoké heeft de eerste versterking voor volgend seizoen binnengehaald. Voormalig jeugdinternational Daniel Aarts komt over van Den Bosch. De 24-jarige middenvelder speelde voor zijn vier jaar bij Den Bosch drie seizoenen bij Bloemendaal. “Wij zijn hartstikke blij met zijn komst,” zegt commissaris tophockey Michiel Hilders van Pinoké. “Een groot deel van de spelersgroep kent Daniel van nationale jeugdteams. Dat maakt zijn overstap naar Pinoké ogenschijnlijk logisch en laagdrempelig. Bovendien is het mooi dat hij op relatief jonge leeftijd al zeven jaar Hoofdklasse-ervaring meebrengt.”

Korfbal

De korfballers van Blauw-Wit lijken de vorm te pakken te hebben, want de Amsterdammers hebben de derde competitiewedstrijd op rij gewonnen. Blauw-Wit was thuis met 27-21 te sterk voor hekkensluiter Oost-Arnhem. Bij rust stond Blauw-Wit met 13-10 voor. Loraine Vissers werd met vijf doelpunten topscorer aan de kant van Blauw-Wit dat door de overwinning klimt naar de gedeelde tweede plaats op de ranglijst.