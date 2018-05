AFC ook volgend jaar tweededivisionist

Amateurvoetbal

AFC speelt ook volgend seizoen in de tweede divisie. De laatste competitiewedstrijd van het seizoen bij Excelsior Maassluis werd met 1-0 gewonnen. De in de winterstop aangetrokken Raily Ignacio maakte het doelpunt. Door de overwinning is AFC, dat de winterstop inging op de laatste plaats, als twaalfde geeindigd in de tweede divisie. AFC heeft door die mooie opmars bovendien de derde periodetitel gewonnen en daardoor is de club volgend seizoen direct geplaatst voor het landelijk KNVB-toernooi.



Het gedegradeerde De Dijk verloor de laatste competitiewedstrijd thuis met 2-1 van De Treffers. Damien Menzo maakte het voorlopige laatste doelpunt voor De Dijk in de tweede divisie.



Amstelveen, Arsenal en DVVA streden voor de laatste speeldag in de zaterdag tweede klasse A om twee plekken voor lijfsbehoud. Een zege was voor de drie clubs noodzakelijk om niet op de twaalfde plaats in de eindrangschikking te eindigen. Die plek zou nacompetitie betekenen. Het op de tiende plaats staande Arsenal begon de laatste ronde met 27 punten, nummer elf DVVA had 26 punten en nummer twaalf Amstelveen stond op 25 punten. Arsenal (3-1 tegen Castricum) en DVVA (2-1 bij AMVJ) wonnen en daardoor werd Amstelveen,ondanks een 5-2 zege bij OSV, het kind van de rekening. Amstelveen speelt in de eerste ronde van de nacompetitie tegen derdeklasser HCSC uit Den Helder.



SDZ is kampioen geworden in de zondag derde klasse C. De Amsterdamse koploper won op de laatste speeldag de topper tegen nummer twee Roda'23 met 6-2. SDZ-aanvoerder Raymon Lagerburg, die na het breken van een middenvoetsbeentje pas enkele weken weer fit is, maakte twee doelpunten. Het is het tweede kampioenschap op rij voor SDZ dat volgend seizoen in de zondag tweede klasse mag uitkomen.Roda'23 krijgt via de nacompetitie nog een kans op promotie naar de tweede klasse.



Handbal

De handballers van Aalsmeer zijn voor het eerst sinds 2009 landskampioen geworden. De ploeg van coach Bert Bouwer was in de tweede wedstrijd in de finale om de landstitel tegen titelverdediger OCI/Lions thuis met 25-23 te sterk. Het eerste duel in Sittard had Aalsmeer met 29-28 gewonnen. De landstitel is de tiende in de historie van Aalsmeer. Aan het begin van het seizoen had coach Bouwer niet verwacht met de schaal in zijn handen te staan. "De spelers hadden kwaliteit,maar ze waren eenlingen," aldus Bouwer. "Als begeleidingsstaf hebben we gewerkt aan structuur met dit onverwachte resultaat ."



Hockey

De hockeysters van Pinoké keren na een seizoen terug in de hoofdklasse. De ploeg van coach Hans Oostindie won de tweede play-offwedstrijd tegen Rotterdam met 4-1. Het eerste duel had Pinoké vorige week met 2-0 gewonnen. Sterre Deetman maakte in het tweede duel twee doelpunten, maar de aanvalster zal volgend seizoen niet in de hoofdklasse spelen. Deetman vertrekt naar het Spaanse Atlètic Terrassa.



Zaalvoetbal

De zaalvoetballers van 't Knooppunt zijn de landstitel kwijt. De Amsterdammers verloren ook de tweede finalewedstrijd tegen Hovocubo uit Zwaag: 3-2. De eerste wedstrijd in de Sporthallen Zuid was met 5-3 verloren. Tevfik Ceyar en Ilias Bouzit maakten de doelpunten voor 't Knooppunt, dat vorig seizoen voor het eerst in de historie landskampioen was geworden.