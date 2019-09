AFC na forse nederlaag in het rechterrijtje

Coach Uli Landvreugd van AFC. Beeld Socrates Images

Amateurvoetbal

AFC staat na vijf competitiewedstrijden in de tweede divisie op een teleurstellende tiende plaats. De kampioen van het vorig seizoen verloor dit weekeinde in Spakenburg met liefst 5-1 van koploper IJsselmeervogels. Raily Ignacio maakte in de eerste helft nog voor de 1-0 voor AFC, maar mede door een hattrick in de tweede helft van Ahmed el Azzouti werd het 5-1 voor IJsselmeervogels en staat AFC nu op de ranglijst in het rechterrijtje. Voorafgaand aan de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden voor Lex Swaan. De clubarts van AFC overleed deze week plotseling op 78-jarige leeftijd.

JOS Watergraafsmeer kent een uitstekende start van het seizoen in de zondag hoofdklasse B. Door een 1-0 overwinning in Den Haag bij HBS is de ploeg van coach Cor ten Bosch gedeeld koploper met Leonidas. Richmond Bossman maakte het doelpunt voor JOS, dat vorig seizoen in de eerste klasse speelde.

OFC speelde in de zondag derde divisie met 2-2 gelijk bij koploper Oss 1920. Daan Boerlage en Niels Butter maakten de doelpunten voor de club uit Oostzaan, die op de zevende plaats staat op de ranglijst.

De amateurs van Ajax speelden in de zaterdag derde divisie in Friesland met 0-0 gelijk tegen Harkemase Boys. De laatste 25 minuten stond de ploeg van coach Yuri Rose met tien man in het veld. Verdediger Moiz da Silva kreeg voor het neerhalen van een doorgebroken speler een rode kaart.

Fidel Yilmaz was zaterdag de grote man bij Swift in de wedstrijd in en tegen Staphorst. De aanvaller, die in het verleden vooral als rechtsback speelde, maakte in de tweede helft binnen zeven minuten een hattrick en daardoor won Swift het duel met 3-0. Door de overwinning klimt Swift naar de derde plaats in de zaterdag hoofdklasse B met twee punten achterstand op koploper SDC Putten. De Dijk wacht in dezelfde klasse na vijf duels nog altijd op de eerste punten. De ploeg van coach Kees Oostermeijer verloor door een doelpunt in blessuretijd van het voor dit weekeinde ook nog puntloze DETO en daardoor staat De Dijk nu alleen onderaan.

Basketbal

De basketballers van Apollo hebben de eerste competitiewedstrijd van het seizoen verloren. Basketbal Academie Limburg was in Amsterdam met 76-59 te sterk voor de ploeg van coach Patrick Faijdherbe. Apollo stond bij rust nog met 33-31 voor. Berend Weijs was met veertien punten topscorer aan de kant van Apollo.

Ook de basketbalsters van Loon Lions uit Landsmeer begonnen de competitie met een nederlaag. De thuiswedstrijd tegen Binnenland uit Barendrecht werd met één punt verschil verloren: 56-55. Tanya Bröring was met zestien punten topscorer aan de kant van Lions.

Hockey

De hockeysters van landskampioen Amsterdam kennen een slechte start van het seizoen. Na vier duels heeft de ploeg al zeven verliespunten. Amsterdam verloor gisteren met 2-1 van Oranje-Rood. Eva de Goede zette Amsterdam in Eindhoven door een strafbal op een 1-0 voorsprong. De Uruguayaanse Manuela Vilar zorgde er met twee doelpunten in de tweede helft voor dat Amsterdam zonder punten naar huis ging en op de zesde plaats staat in de hoofdklasse.

Pinoké staat na de 2-1 overwinning bij Bloemendaal (doelpunten Pinoké van Frédérique Malefason en Kiki van Wijk) een plaats hoger dan Amsterdam. Hurley speelde door doelpunten van Roos Drost, Romée Corver en Gitte Michels thuis met 3-3 gelijk tegen SCHC en staat op de negende plaats.

Bij de mannen speelde Amsterdam met 2-2 gelijk in en tegen Rotterdam. Boris Burkhardt en Mirco Pruyser maakten de doelpunten voor Amsterdam. Pinoké speelde na een 2-0 achterstand thuis met 3-3 gelijk tegen Kampong. Alex Hendrickx (twee) en Lucas Sutorius maakten de doelpunten voor Pinoké. Hurley verloor thuis met 4-2 van Tilburg. Noam Sheridan en Kenny Bain maakten de doelpunten voor Hurley dat op de voorlaatste plaats staat in de hoofdklasse. Amsterdam staat op de zevende plaats en Pinoké is achtste.

Honkbal

Michael Duursma is de nieuwe coach van de honkballers van landskampioen Amsterdam Pirates. De 41-jarige oud-international (178 interlands) is de opvolger van Brian Finnegan, die had aangegeven te stoppen als hoofdcoach. Onder leiding van Finnegan werd Pirates het afgelopen seizoen voor het eerst sinds 2011 landskampioen. Voor Duursma betekent het een terugkeer naar Pirates. Hij speelde tussen 2013 en 2016 voor de Amsterdamse club en sloot er zijn loopbaan af. Piratesvoorzitter Koen Gijsbers is tevreden. “Wij zijn blij dat onze oud-speler Michael Duursma de leiding gaat geven aan staf en selectie van het eerste team van de Amsterdam Pirates. Wij hopen onder zijn leiding de stijgende lijn van de afgelopen jaren vol te houden.”