AFC na bekerstunt ook koploper in de tweede divisie

Basketbal

De basketbalsters van Loon Lions zijn het seizoen met een nederlaag gestart. Lekdetec.nl was in Bemmel met 71-65 te sterk voor de ploeg uit Landsmeer. De nederlaag was te wijten aan een slechte eerste helft van Lions dat bij rust met 35-21 achterstond. In het derde kwart knokte het team van coach Thijs Volmer zich terug in de wedstrijd en stond aan het einde van het kwart zelfs met 48-46 voor. In het laatste kwart kwam Lions op de beslissende momenten echter net iets te kort en verloor met 71-65. Tanya Bröring was met 27 punten topscorer aan de kant van Lions.



Hockey

De topper tussen Amsterdam en Bloemendaal in de mannen hoofdklasse is in een 2-2 gelijkspel geëindigd. Justin Reid-Ross en Mirco Pruyser maakten de doelpunten voor Amsterdam tegen de koploper.



Amsterdam staat door het gelijkspel op een gedeelde derde plaats met HGC, Kampong en Rotterdam. Pinoké won voor het eerst dit seizoen. Almere, werd ondanks een 1-0 achterstand binnen een minuut, met 3-1 verslagen. Alex Hendrickx (2) en Jacob Smith maakten de doelpunten voor Pinoké.



De hockeysters van Amsterdam hebben de topper bij SCHC met 3-1 verloren. Maria Verschoor maakte bij een 3-0 achterstand het enige doelpunt van Amsterdam. Door de nederlaag zakt de ploeg van coach Rick Mathijssen naar de vijfde plaats in de hoofdklasse. Pinoké, dat thuis met 3-1 verloor van Laren, staat zevende en Hurley, dat door doelpunten van Gitte Michels en Lisa Visser met 2-0 won bij Huizen, staat op de achtste plaats.



Honkbal

De honkballers van Amsterdam Pirates staan na drie wedstrijden in de Holland Series om de landstitel tegen Neptunus met 2-1 voor. Na de 8-2 overwinning van donderdag won Pirates zaterdag het tweede duel thuis met 7-0. Uitblinker aan de kant van Pirates was werper Kevin Heijstek. Hij gooide de hele wedstrijd en kreeg maar drie honkslagen tegen. De derde wedstrijd zondag in Rotterdam werd met 4-1 gewonnen door Neptunus. Die stand stond na vier innings al op het bord. De vierde wedstrijd in de best-of-sevenserie is donderdagavond, opnieuw in Rotterdam.