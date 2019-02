AFC moet koppositie delen door gemiste strafschop

Amateurvoetbal

AFC moet sinds gisteren de koppositie in de tweede divisie delen met IJsselmeervogels. De ploeg van coach Uli Landvreugd kwam bij De Treffers niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Het doelpunt van AFC werd gemaakt door Raily Ignacio. Jonathan Richard kreeg in Groesbeek de uitgelezen mogelijkheid AFC de overwinning te bezorgen. De verdediger miste in de negentigste minuut echter een strafschop. AFC en IJsselmeervogels (3-1 zege op Jong Sparta) hebben na 22 wedstrijden allebei 47 punten. Het doelsaldo van AFC (+31 om +22) is wel beter.



De amateurs van Ajax hebben de Amsterdamse derby in de zaterdag derde divisie tegen De Dijk met 5-2 gewonnen. De Dijk stond door Mick Christophersen en Bilal Amarzagouio na een half uur met 2-0 voor, maar Ajax ging door Bart Spil, Ricardo Fransberg en Ralph Jurka met een 3-2 voorsprong de rust in. Kenneth Misa Danso en opnieuw Fransberg zette de 5-2 eindstand op het bord. Ajax staat op de twaalfde plaats, De Dijk blijft voorlaatste.



In de zondag derde divisie kwam OFC in Veghel tegen Blauw Geel'38 niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Tegenvaller voor de club uit Oostzaan was dat de net teruggekeerde topscorer Reda Kharchouch opnieuw geblesseerd uitviel.



De wedstrijd tussen Roda'23 en Elinkwijk in de zondag tweede klasse B is zes minuten voor tijd bij een 2-2 tussenstand gestaakt. Dat gebeurde nadat de scheidsrechter voor de vierde keer in de wedstrijd een speler van Elinkwijk een rode kaart gaf. De zeven overgebleven voetballers van de club uit Utrecht liepen vervolgens het veld af en wilden niet meer terugkomen. Het is nu aan de KNVB om te bepalen wat er met de resterende speelminuten gaat gebeuren.



DCG is goed op weg richting het kampioenschap in de zondag derde klasse C. De na zestien wedstrijden nog ongeslagen koploper (dertien overwinningen en drie gelijke spelen) won door doelpunten van Anouar Boussatta (twee) en Cihan Kambur met 3-0 van VVH/Velserbroek. DCG heeft zeven punten meer dan nummer twee HBC. De clubs spelen komend weekeinde in Heemstede tegen elkaar.



Hockey

De zaalhockeyers van Amsterdam zijn in het Zweedse Pernille door een 7-6 nederlaag tegen Minsk uit Wit-Rusland uit de A-divisie van de Europa Cup gedegradeerd. Daardoor speelt landskampioen SCHC, dat twee weken geleden de finale om de landstitel won van Amsterdam, volgend seizoen namens Nederland in de B-divisie. Bij de vrouwen was er wel Nederlands succes. Laren was in de finale met 3-1 te sterk voor het Russische Dinamo Elektrostal.



Korfbal

KZ is hard op weg naar de play-offs. De ploeg uit Koog aan de Zaan versloeg in Delft concurrent Delft met 25-17. Jordi Pasma was met zes doelpunten topscorer aan de kant van KZ, dat door de overwinning klimt naar de vierde plaats in de korfbal league. Die plek betekent aan het einde van de competitie plaatsing voor de play-offs.



De korfballers van Blauw-Wit hebben na vijf nederlagen weer een competitiewedstrijd gewonnen. De Amsterdammers waren thuis met 20-17 te sterk voor DOS'46. Momo Stavenuiter was zeven doelpunten topscorer tegen de club uit Nije-veen. Blauw-Wit, dat volgend seizoen de Fries Gerald Aukes (in het verleden onder andere succesvol bij KZ) als coach heeft, blijft ondanks de zege op de zesde plaats staan.