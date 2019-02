AFC levert koppositie Tweede Divisie in

Amateurvoetbal

AFC is geen koploper meer in de tweede divisie. De Amsterdamse ploeg verloor, ondanks dat het van een 2-0 achterstand terugkwam tot 2-2, met 4-2 bij HHC Hardenberg. De doelpunten van AFC waren van Matthijs Jesse en Yordi Teijsse. Door de nederlaag staat AFC voor het eerst sinds 27 oktober niet bovenaan. IJsselmeervogels is de nieuwe koploper van de tweede divisie met drie punten meer dan AFC.



De Dijk heeft voor de tweede keer dit seizoen en voor de eerste keer thuis gewonnen in de zaterdag derde divisie. Door doelpunten van Randill Verwey, Mick Christophersen en Jawhar Ahannach werd met 3-1 van SJC gewonnen. Door de zege staat De Dijk op de zestiende plaats. Over twee weken staat de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Achilles'29, dat een punt minder heeft, op het programma.



De amateurs van Ajax gaven dit weekeinde het goede voorbeeld tegen Achilles '29. Door doelpunten van Ralph Jurka en Siver Abdulrahman werd de ploeg uit Groesbeek verslagen. Ajax klimt door de zege naar de elfde plaats in de zaterdag derde divisie.



Koploper JOS Watergraafsmeer heeft in de zondag eerste klasse A verrassend punten laten liggen. De ploeg van coach Cor ten Bosch speelde bij het laaggeklasseerde Hoofdorp met 2-2 gelijk. De gelijkmaker van Hoofddorp viel pas in de 96ste minuut. De negentienjarig Mohamed Chih, die in de jeugd van FC Volendam en ADO Den Haag speelde, benutte een strafschop. Raven Bergwijn en Reggie Schaap scoorden voor JOS, dat drie punten voorsprong houdt op nummer twee Boshuizen (0-0 tegen FC Uitgeest).



Handbal

De handbalsters van VOC hebben voor de tweede keer dit seizoen een wedstrijd niet gewonnen. Het duel bij Handbal Venlo werd met 30-30 gelijkgespeeld. Lang leek koploper VOC op weg naar de eerste nederlaag van het seizoen. Bij rust stond Venlo met 20-13 voor en pas vlak voor tijd kwam de ploeg uit Amsterdam-Noord op gelijke hoogte. VOC heeft de reguliere competitie met zestien overwinningen en twee gelijke spelen afgesloten op de eerste plaats. De regerend landskampioen hoeft daardoor in de eerste ronde van de play-offs niet in actie te komen en is direct geplaatst voor de halve finales.



IJshockey

De ijshockeyers van Amsterdam Tigers hebben zich niet geplaatst voor de play-offs van de BeNe-league. De ploeg won met 7-2 van Antwerpen, maar omdat concurrent Zoetermeer in de reguliere speeltijd niet van Geleen verloor (3-3), eindigde Amsterdam op basis van doelsaldo op de negende plaats. De bovenste acht ploegen gaan naar de play-offs.