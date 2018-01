AFC komt eindelijk van de laatste plek af

Amateurvoetbal

AFC is na twee maanden geen laatste meer in de tweede divisie. Door doelpunten van Matthijs Jesse en Thomas van den Houten werd IJsselmeervogels op sportpark Goed Genoeg met 2-0 verslagen.



AFC, waar volgend seizoen oud-speler Uli Landvreugd coach wordt, klom door de eerste overwinning in 2018 naar de voorlaatste plaats. De nieuwe hekkensluiter TEC heeft een punt minder, maar de ploeg uit Tiel heeft wel een duel minder gespeeld.



De Dijk heeft de overwinning bij De Treffers van vorige weekeinde geen goed vervolg kunnen geven. Excelsior Maassluis won zaterdag op sportpark Schellingwoude met 3-1.



Twee verdedigingsfouten binnen drie minuten in de tweede helft bij een 1-1 stand (doelpunt van De Dijk van verdediger Tony Tol) werden de ploeg van coach Jochem Twisker uiteindelijk fataal en daardoor is De Dijk op de veertiende plaats nog steeds in degradatiegevaar in de tweede divisie.