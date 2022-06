AFC-keeper Jesper van der Mark heeft een contract getekend bij sc Heerenveen. Oud-Ajacied Rob Rijnink promoveert met ZSGOWMS naar de zondag tweede klasse en de handballers van Aalsmeer zijn voor het vierde jaar op rij landskampioen geworden. Dat en meer in het rondje langs de velden.

Amateurvoetbal

AFC-keeper Jesper van der Mark tekent bij Heerenveen

Een opmerkelijke transfer in het amateurvoetbal. De 17-jarige AFC-keeper Jesper van der Mark heeft een contract getekend bij sc Heerenveen. De doelman zal in eerste instantie beginnen bij Heerenveen onder 21 jaar. Van der Mark staat dit seizoen onder de lat bij het eerste zaterdagelftal van AFC. Met die ploeg strijdt hij nog om lijfsbehoud in de zaterdag eerste klasse. AFC heeft zich dit weekeinde door een 2-0 overwinning op BFC uit Bussum geplaatst voor de finale van de nacompetitie. Tegenstander daarin is komende zaterdag Die Haghe uit Den Haag.

Oud-Ajacied Rob Rijnink promoveert met ZSGO

Oud-Ajacied Rob Rijnink is met ZSGOWMS naar de zondag tweede klasse gepromoveerd. De ploeg van de 56-jarige coach, die tussen 1984 en 1988 achttien duels in het eerste van Ajax speelde, won de finale van de nacompetitie met 2-1 van VVIJ uit IJsselstein. Het eerste zaterdagelftal van ZSGOWMS (Zonder Samenspel Geen Overwinning Wilskracht Maakt Sterk) slaagde er niet in promotie af te dwingen naar de zaterdag derde klasse. In de finale van de nacompetitie was VVA/Spartaan met 2-0 te sterk.

IVV promoveert na twee wedstrijden in 60 uur

IVV is naar de zondag eerste klasse gepromoveerd. De club uit Landsmeer deed dat door binnen 60 uur twee wedstrijden in de nacompetitie te winnen. Donderdagavond werd Theole uit Tiel na verlenging met 1-0 verslagen en zondagmiddag was IVV met 2-0 te sterk voor HSV uit Heiloo. Zo kwam er toch een positief einde aan het seizoen voor IVV. De ploeg moest op doelsaldo het kampioenschap in de zondag tweede klasse B aan De Meer laten.

Zaterdagelftal OFC promoveert naar de derde klasse

Het was opnieuw feest bij OFC uit Oostzaan. Na het kampioenschap van twee weken geleden in de zondag derde divisie van de zondag 1 promoveerde dit weekeinde het eerste zaterdagelftal naar de derde klasse. De ploeg van coach Jan de Haze won in de finale van de nacompetitie met 5-1 van Hoofddorp. Rouchan Khairi (2), Giovanni de la Vega en Quinten Lindenbergh maakten de doelpunten voor OFC.

Handbal

Aalsmeer voor de vierde keer op rij kampioen

De handballers van Aalsmeer zijn voor de vierde keer op rij en de dertiende keer in de geschiedenis landskampioen geworden. De ploeg van coach Bert Bouwer won ook de tweede wedstrijd tegen Volendam: 34-20. Bij rust stond Aalsmeer met 15-11 voor. Het eerste duel had Aalsmeer met 27-26 gewonnen. Aalsmeer werd ook in 2018, 2019 en 2021 landskampioen. In 2020 ging de competitie vanwege corona niet door. Aalsmeer is pas de derde club,die voor de vierde keer op rij landskampioen is geworden. Dat lukte sinds de start van de eredivisie handbal eerder alleen Sittardia en Volendam.

Honkbal

Pirates na winst en verlies koploper kampioenspoule

Amsterdam Pirates gaat na de eerste speelronde in de kampioenspoule alleen aan kop. De regerend landskampioen won twee keer van Rotterdam Neptunus (6-0 en 3-2) en verloor een keer (6-4). Pirates speelt in de kampioenspoule met HCAW uit Bussum, Neptunus en Twins uit Oosterhout om twee plaatsen in de zogeheten Holland Series om de landstitel. De Amsterdamse ploeg heeft na dit weekeinde twee punten meer dan HCAW en Neptunus en twaalf punten meer dan Twins, dat deze week drie keer de tegenstander is.

Dit was de laatste aflevering van dit seizoen.