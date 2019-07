AFC kampt met blessuregolf in voorbereiding

Yordi Teijsse tijdens de wedstrijd AFC tegen Barendrecht, in april dit jaar. Beeld BSR Agency

(Amateur)voetbal

AFC kampt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met een blessuregolf. De kampioen van de tweede divisie mist momenteel acht spelers. Coach Uli Landvreugd deed daarom afgelopen week in een oefenwedstrijd tegen Hollandia (2-2) zelfs een beroep op de gestopte Magid Jansen (traint nog mee). In het oefenduel met het Helders Elftal dit weekeinde viel bovendien Yordi Teijsse met een lichte blessure uit. AFC won, ondanks de afwezigen, de wedstrijd eenvoudig met 3-0. Gevero Markiet, Raily Ignacio en Fouad Belarbi maakten de doelpunten.

De voetbalsters van Ajax spelen op zaterdag 17 augustus een oefenwedstrijd in het Olympisch Stadion. Tegenstander is het Engelse Everton. Bij de club uit Liverpool spelen de oud-Ajacieden Kika van Es en Inessa Kaagman. Het duel begint om 14.00 uur. Het is de laatste oefenwedstrijd voor de ploeg van nieuwe coach Danny Schenkel voor de competitie een week later begint met een uitwedstrijd tegen VV Alkmaar.

Cricket

VRA heeft een goed weekeinde achter de rug. De Amsterdamse ploeg was zaterdag in een inhaalduel te sterk voor VOC uit Rotterdam en gisteren werd de derby tegen Dosti met 25 runs verschil gewonnen. Door de overwinning neemt VRA afstand van de degradatiezone in de topklasse. De Amsterdammers staan achtste en hebben vier punten meer dan hekkensluiter Quick Haag en bovendien een wedstrijd minder gespeeld. Dosti blijft, ondanks de nederlaag, op de zesde plaats staan. ACC, dat met 28 runs verschil in Capelle aan den IJssel won van Sparta, staat op de derde plaats.

Honkbal

De Nederlandse honkballers hebben voor het eerst in twintig jaar het World Port Tournament (WPT) gewonnen. De ploeg van bondscoach Evert-Jan ’t Hoen was in de finale in Rotterdam met 3-2 te sterk voor Japan. Sharlon Schoop van Pirates had aanvallend een groot aandeel in de overwinning. De voormalig prof sloeg in de vijfde inning twee punten binnen. Twee innings later kwam ook Dwayne Kemp binnen op een honkslag van Schoop. De ervaren werper Rob Cordenmans (ook Pirates) startte de wedstrijd voor Nederland. De 44-jarige routinier was er ook bij toen Nederland in 1999 voor het laatst het toernooi in Rotterdam had gewonnen.

Nederland gaat zich nu opmaken voor het EK van 7 tot en met 15 september in Duitsland. De beste vijf landen plaatsen zich voor het olympisch kwalificatietoernooi, dat aansluitend aan het EK in Italië wordt gespeeld. De winnaar van het OKT kwalificeert zich voor de Spelen in Tokio in 2020.

Schermen

Floretschermer Daniël Giacon uit Aalsmeer heeft bij het WK in het Hongaarse Boedapest niet voor een verrassing kunnen zorgen tegen olympisch kampioen Daniele Garozzo. De achttienjarige Giacon, die traint bij Schermcentrum Amsterdam en als enige Nederlandse floretschermer het hoofdtoernooi haalde, verloor in de tweede ronde met 15-6 van de Italiaan. Giacon had in voorronde vijf van zijn partijen gewonnen en hij was in de eerste ronde met 15-8 te sterk voor de Brit Ben Peggs. Giacon eindigde hierdoor op de 27ste plaats bij het WK. Bij het EK eerder deze maand werd hij vijftiende.