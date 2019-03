AFC is koppositie tweede divisie alweer kwijt

OFC lijkt zich te gaan mengen in de titelstrijd in de zondag derde divisie. De ploeg uit Oostzaan won door een benutte strafschop van Edip Biberoglu met 1-0 van EVV. Door de overwinning klimt OFC naar de derde plaats in de zondag derde divisie en heeft het maar twee punten minder dan koploper Jong Volendam en een punt minder dan nummer twee TEC, die allebei een duel minder hebben gespeeld. De club uit Tiel komt zaterdag op bezoek op sportpark Schellingwoude.



Handbal

De handballers van Aristos hebben in de laatste wedstrijd van het reguliere competitie in de eredivisie het eerste punt van het seizoen gepakt. De club uit Amsterdam-West speelde thuis met 26-26 gelijk tegen het tweede team van Volendam en is van de hatelijke nul af. Aristos verloor voor het duel met Volendam twintig keer.



Van Bevo 2 werd gewonnen, maar door een administratieve fout van de Amsterdammers werd dat duel verloren verklaard. Toch is Aristos nog niet gedegradeerd. Het speelt in de nacompetitie met de nummer voorlaatst van de eredivisie en de vier periodekampioenen uit de eerste divisie om één plaats in de eredivisie.



De handballers van Aalsmeer hebben zicht op de eerste prijs van het seizoen. Door een 26-26 gelijkspel tegen het eerste team van Bevo plaatste de ploeg van de Amsterdamse coach Bert Bouwer, die eerder in de week zijn contract met twee jaar verlengde, als vierde en laatste club voor de play-offs van de BeNe-league. De andere drie ploegen daarin zijn Bocholt en Visé uit België en Lions uit Nederland.