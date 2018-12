Willem II op voorsprong tegen strijdlustig AFC

Het team uit Amsterdam-Zuid is met twaalf bussen supporters naar Tilburg afgereisd voor hun laatste wedstrijd dit kalenderjaar. Willem II, dertiende in de eredivisie, is favoriet, maar AFC is in vorm en stuntte al eerder dit seizoen.



De Amsterdammers kroonden zich afgelopen weekend tot winterkampioen van de tweede divisie na een 0-0 tegen Katwijk, en eerder schakelden ze verrassend de eerstedivisieclubs Telstar en TOP Oss uit in het bekertoernooi.



Door het winnen van de periodetitel is AFC ook voor volgend seizoen geplaatst voor de nationale KNVB-beker.