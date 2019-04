AFC heeft kampioenschap in eigen handen

Amateurvoetbal

AFC heeft de strijd om het kampioenschap van de tweede divisie volledig in eigen handen. De koploper bracht dit paasweekeinde de voorsprong op concurrent in de titelstrijd IJsselmeervogels met vier wedstrijden te spelen naar acht punten. AFC won door doelpunten van Raily Ignacio, Kenny Teijsse en Yordi Teijsse moeizaam met 3-2 van Jong Vitesse en IJsselmeervogels ging in Veenendaal met dezelfde cijfers onderuit bij GVVV. Als AFC op zaterdag 4 mei thuis wint van Scheveningen en IJsselmeervogels niet wint bij De Treffers in Groesbeek is de titel dan al binnen voor de Amsterdammers.



Voor De Dijk is het in de zaterdag derde divisie een heel ander verhaal. Alleen door een wonder kan directe degradatie naar de hoofdklasse worden voorkomen. De ploeg van coach Kees Oostermeijer kreeg zaterdag thuis een pak slaag van ASWH en heeft daardoor met vier wedstrijden te gaan tien punten achterstand op de nacompetitieplaatsen om lijfsbehoud. De uitwedstrijd op zaterdag 4 mei bij ODIN'59 in Heemskerk moet worden gewonnen, anders is de tweede degradatie op rij voor De Dijk een feit.



HBOK is kampioen geworden in de zaterdag tweede klasse A en keert daardoor binnen een jaar terug naar de eerste klasse. De ploeg van coach Jan de Haze won zelf met 4-2 bij Kadoelen en omdat concurrent Wartburgia thuis verrassend met 4-2 verloor van ZCFC kon het feest in Zunderdorp losbarsten.